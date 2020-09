Benigànim vuelve a la normalidad tras 21 días de confinamiento: "Hemos pasado lo más duro, esperemos que todo vaya bien"

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Benigànim ha vuelto este martes a la normalidad tras 21 días de confinamiento perimetral decretados por la Conselleria de Sanidad ante el repunte de casos de coronavirus en el municipio, una medida que entró en vigor el pasado 1 de septiembre.

La concejal de Comunicación, Participación Ciudadana, Educación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Benigànim, Mari Carmen Alabort, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press Televisión, que para este municipio el final de este periodo ha sido un día de "alegría" por poder recuperar la normalidad después de haber vivido un segundo confinamiento.

Alabort ha indicado que también han vuelto a la actividad comercial los bares y restaurantes de la localidad, así como la venta ambulante en mercadillos. Asimismo, se ha retomado la asistencia presencial en colegios e institutos que se impartía de forma virtual desde el inicio del curso académico.

"Ha sido una situación complicada pero ha sido un confinamiento menos duro porque, al ser perimetral, la gente ha podido salir a pasear y hacer deporte", ha manifestado.

Pese a la aplicación de esta medida tan "drástica", desde el consistorio consideran que ha sido "efectiva" porque se ha reducido a la mitad los casos positivos de Covid-19. "Hemos bajado a 27 casos en los últimos 14 días frente a los cien positivos que había cuando se decretó el confinamiento", ha asegurado Alabort.

En este sentido, el Ayuntamiento de Benigànim ha pedido a la población que mantenga la "prudencia" porque han recordado que todavía hay presencia del virus en la localidad.

Vecinos de Benigànim han asegurado que durante las semanas de confinamiento han estado "asustados" por el aumento de casos positivos. "Lo ves siempre lejano, pero cuando ya te toca en tu pueblo te asustas más", afirman.

"Hemos pasado lo más duro y esperemos que todo vaya bien", ha indicado una de las vecinas de este municipio, quien también ha confesado que este martes ha sentido "mucha alegría" al haber podido volver a la normalidad y reencontrarse con algunas amistades.

En este sentido, una de las vecinas de Benigànim que ha superado el virus ha manifestado sus ganas de volver "a salir a la calle" tras haber estado "30 días entre cuatro paredes" y se ha congratulado de poder nuevamente "ir a comprar y tomarte un café con tus amigas".

"NO HE PODIDO TRABAJAR EN EL CONFINAMIENTO"

En este primer día sin restricciones de movilidad también ha regresado la venta ambulante a las calles de Benigànim y algunos comerciantes han señalado que durante los días que ha durado este confinamiento no han podido trabajar.

"Se ha paralizado nuestra actividad económica. Yo vivo de esta venta en Benigànim y en los pueblos cercanos, y desde que se decretó el confinamiento no he podido salir de casa y no he podido trabajar", ha comentado una de las vendedoras que ha recalcado la necesidad que tenían de regresar a comercializar sus productos en la vía pública.