Berklee amplía en 900m2 sus instalaciones en València con un auditorio, estudio de grabación y laboratorios

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Berklee València ha inaugurado este jueves la ampliación de aproximadamente 900 metros cuadrados de sus instalaciones en Les Arts en las que incluye un auditorio, estudio de grabación y laboratorios tecnológicos.

La ampliación forma parte del convenio adquirido por Berklee a través del acuerdo de concesión suscrito en 2020 con la Ciutat de Les Arts i Les Ciències, que incorpora el compromiso de la universidad americana con la excelencia educativa, la innovación tecnológica y el desarrollo cultural en la Comunitat Valenciana, según ha informado el centro universitario americano en un comunicado.

Durante la presentación de la ampliación de las instalaciones de Berklee, el presidente de Berklee, Jim Lucchese, ha indicado que la expansión "encaja perfectamente" con la energía "creativa" y el "entorno diverso" de València. Además, ha señalado que la ciudad es un ejemplo de la "diversidad" y de la "comunidad global" de Berklee.

"Un entorno diverso en el que personas creativas de alrededor del mundo vengan no solo a crear su propia voz, sino también a hacerla crecer con su entorno, es el centro de nuestra misión y de este sitio", ha subrayado.

Lucchese ha cedido la palabra a Simone Pilon, directora ejecutiva del campus de Berklee en València, que ha asegurado que la ampliación "ha superado cualquier sueño o aspiración posible". "Se divide en una planta baja con dos aulas, una biblioteca con una zona de estudio, dos salas de trabajo para los estudiantes y el Departamento de tecnología y producción. La planta superior está destinada a oficinas para el profesorado y el personal, así como a espacios de tutoría con alumnos", ha apuntado.

El evento ha abierto con dos actuaciones de los alumnos Julia Kazakova en la voz, Masha Soeiro en el teclado, Jorge Cabezas con el bajo y otra con estos dos últimos y Jesse Julies al saxofón. "Escuchar las actuaciones ha sido un buen recordatorio de lo que estamos celebrando aquí y de lo que estas personas están construyendo juntas", ha señalado Lucchese.

COMO REFERENTE INTERNACIONAL EN LA MÚSICA Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

Así, la inauguración ha culminado con la intervención de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, que ha expresado la importancia de "la consolidación de un proyecto estratégico para la Comunitat Valenciana que nos refuerza como un referente internacional indiscutible en los campos de la música y la innovación educativa".

En su intervención, ha resaltado el "compromiso" de la Generalitat por "materializar esta ampliación" porque genera una educación "conectada con el mundo, abierta y vanguardista". De esta manera, se ha referido al convenio suscrito, a través de la Ciutat de Les Arts i Les Ciències, para la cesión a Berklee de espacios en el entorno del Palau de Les Arts Reina Sofía, "que garantiza que el campus permanezca en València al menos hasta el año 2041".

Finalmente, ha recordado los acuerdos vigentes que han impulsado programas de becas específicos para estudiantes valencianos. Para que "el talento local no tenga barreras para acceder a una formación de tan alto nivel", ha suscrito Ortí.

La apertura ha tenido lugar en el aula magna del campus, incluida en las ampliaciones. El proyecto de ampliación ya finalizado e integrado en la actividad académica diaria, permitirá ampliar la capacidad del campus de 300 a 500 estudiantes por semestre.