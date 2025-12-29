Bernabé aconseja a Feijóo "dar la cara" en el juzgado: "Es más sano para quien lo hace y mucho mejor para las víctimas"

Archivo - Imagen de archivo de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a su llegada a declarar como testigo, en la causa que investiga la gestión de la DANA, en la Ciudad de la Justicia de València, a 14 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recomendado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que vaya al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana a declarar presencialmente como testigo.

"Es más sano para quien lo hace y mucho mejor para las víctimas y la democracia", señala Bernabé en un mensaje en su cuenta de la red social X, junto con una imagen del momento en el que ella misma llegó al juzgado a declarar como testigo cuando fue citada por la instructora.

Bernabé lanza este mensaje después de que la jueza de Catarroja haya accedido a la petición de Feijóo para declarar por vía telemática, una posibilidad que recoge la ley para diputados y senadores.

"Hoy, inevitablemente, he recordado esta entrada como testigo al juzgado. Fue gratificante poder explicar toda la verdad de lo que ocurrió el 290 y dar la cara. Otros, no lo harán. Yo se lo recomiendo a @NunezFeijoo. Es más sano para quien lo hace y mucho mejor para las víctimas y la democracia", señala Bernabé en el mensaje.

La jueza ha aceptado la solicitud del presidente del PP en un auto de este lunes en el que subraya, señalando el principio de igualdad, que se han producido desplazamientos hasta el órgano judicial "desde lugares más lejanos y peor comunicados" y cita que Bernabé, con "idéntico privilegio" que Feijóo, acudió presencialmente a la citación.

Sin embargo, la jueza apunta que "no puede sino acceder a la petición formulada de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos" y a través del correo electrónico del Congreso facilitado por Feijóo, al haberse acogido a esa posibilidad contemplada en la ley.