Bernabé advierte desde el paredón de Paterna del riesgo de retroceder en políticas de memoria por la ultraderecha

Acto del PSPV en el paredón de Paterna - PSPV

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso del PSPV-PSOE por Valencia a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha reivindicado este domingo en Paterna la memoria de las víctimas de la represión franquista y de los militantes socialistas fallecidos, al tiempo que ha advertido del riesgo de retroceder en las políticas de memoria debido a la ultraderecha.

Bernabé ha defendido que las familias que todavía buscan a sus seres queridos puedan conocer su paradero. "Todo esto se puede perder. Se está perdiendo ya, de hecho", ha alertado, antes de recordar que "miles de familias siguen sin saber dónde están sus padres y sus abuelos" y que muchas personas fallecen sin obtener respuesta.

Así lo ha expresado durante el homenaje celebrado en el conocido como Paredón de España, en un acto organizado por el PSPV-PSOE de Paterna y el PSPV-PSOE de la provincia, según ha informado el partido en un comunicado.

El acto ha contado con una ofrenda floral y el depósito de coronas de laurel por parte del PSPV-PSOE de Paterna y de Juventudes Socialistas, así como con las intervenciones de Matías Alonso, presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de València; Johana Gómez, representante de Joves Socialistes de Paterna; Rafa García, presidente del PSPV-PSOE de la provincia de València; Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna y candidato al Senado así como de Pilar Bernabé.

Bernabé ha recordado a quienes sufrieron el exilio y la represión y ha reivindicado el derecho a votar el próximo 29 de noviembre de los exiliados.

La candidata ha acudido al homenaje desde su memoria familiar, como nieta de quienes perdieron la guerra. "Vengo a Paterna como nieta. Nieta de los que perdieron la guerra. De los que se quedaron sin casi nada y, aun así, no dejaron que les arrebataran la dignidad", ha afirmado ante el Paredón de España, donde ha recordado que "se siguió fusilando mucho después de que acabara la guerra".

EL CAMINO DE LA MEMORIA

Bernabé ha recordado a su tío Patrick, que ha regresado esta semana a Paterna, más de 40 años después de visitar el cementerio junto a su abuelo. Entonces, ha explicado, los fusilados estaban apartados, "casi fuera del cementerio". Hoy ha podido encontrarlos en el memorial levantado por la Generalitat durante la etapa del Consell del Botànic presidido por Ximo Puig.

"De fuera a dentro. Ese es el camino que ha recorrido este país", ha señalado. En su discurso, la cabeza de lista socialista también ha reivindicado la labor de Leoncio Badía, el joven republicano obligado a enterrar a los fusilados que ayudó a las familias a recuperar a sus seres queridos dejando, junto a algunos cuerpos, pequeños frascos de cristal con sus nombres.

La dirigente socialista ha dedicado la conclusión de su discurso al vínculo entre la memoria democrática y el 29 de noviembre, fecha en la que su tío Patrick podrá votar por ser hijo de exiliado, mientras que otros descendientes de personas exiliadas que adquirieron la nacionalidad gracias a la Ley de Memoria Democrática podrían quedarse sin hacerlo.

"Mi abuelo se fue de España con una maleta. Mi tío ha llegado esta semana con otra. La de mi abuelo era para marchar al exilio. La de mi tío es para votar". "De eso va el 29 de noviembre. De que ninguna familia vuelva a hacer la maleta por miedo. Y de que las que todavía esperan sepan, por fin, dónde llevarles flores", ha señalado Bernabé.

Finalmente, ha reivindicado el recuerdo de quienes sufrieron la represión: "La única forma de no perder el rumbo es mirar de dónde vinimos. Solo viendo la luz que dejamos, podremos confiar en que otra nos guíe". "Hoy, los que jamás olvidaremos, recordamos a los que se marcharon, a las que resistieron y a los que aquí les arrebataron la vida. Mientras los recordemos, ese amor seguirá vivo. Tenemos razón. Y, esta vez, la razón no va a perder", ha concluido.