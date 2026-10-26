Bernabé afea a Catalá haberse convertido en cabeza de lista del PP al Congreso: "Qué pronto ha cambiado de opinión"

La cabeza de lista del PSPV-PSOE por València a las elecciones generales, Pilar Bernabé - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Valencia al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre y candidata a la Alcaldía de València, Pilar Bernabé, ha afeado a la alcaldesa de la capital, María José Catalá, lo "pronto que ha cambiado de opinión" tras convertirse esta en la candidata del PP a la Cámara Baja. "Lo que tanto me criticaron, bienvenidos sean", ha expresado.

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa tras mantener una reunión con entidades feministas en la sede del PSPV en València, en la que ha asegurado que le "llamó la atención" que se conociera que Catalá iba a encabezar la lista "justo el día" en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "anunciara que se iba a cargar el Ministerio de Igualdad y el derecho de las mujeres a abortar y a tener una muerte digna".

Para la responsable socialista, ello es "muy significativo" y demuestra dónde Catalá "se siente cómoda". "Qué pronto ha cambiado de opinión", ha reprochado a la alcaldesa. "Si he contribuido, ni tan mal", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que se va a "emplear" en intentar que la alcaldesa "cambie de opinión también en materia de los derechos de las mujeres, el negacionismo a la violencia de género, el colectivo LGTBI o por llenar la ciudad de apartamentos turísticos". "Si eso va de convencer, le ayudo a que cambie de opinión", ha dicho.

Sobre la rivalidad con Catalá ahora también en las listas al Congreso, Pilar Bernabé ha insistido en que su "prioridad absoluta" es ser alcaldesa de la capital tras las elecciones de mayo de 2027. "El día que sea alcaldesa, seré alcaldesa", ha garantizado, y ha prometido "dejarse la piel" para que sea así.

Preguntada por el hecho de que la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, encabece la lista del PP al Senado, Bernabé ha criticado que esta formación ya ha "explicado todo lo que tenía que explicar y dicho todo lo que tenía que decir" con esta designación. "Mientras --el 'expresident' de la Generalitat Carlos-- Mazón esté en Les Corts Valencianes, ya está todo dicho y hecho. Mientras vayan buscando acomodos a sus colegas de El Ventorro, ya está todo dicho y hecho", ha sostenido.

Para la candidata socialista, situar a Camarero en la Cámara Alta supone "una broma de mal gusto", más todavía "en una semana como esta" en la que se cumple el segundo aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 233 víctimas mortales. Por ello, ha cargado contra el PP por "dar premios a quienes toda Valencia sabe dónde estaban, lo que hacían, cuánto mintieron y engañaron y cuánto dolor generaron en tantísima gente". "Es indecente", ha considerado.

SE SIENTE "INTERPELADA" PARA DAR "UN PASO ADELANTE"

Por otro lado, preguntada por si dejará el acta de diputada en el Congreso para la campaña electoral de las municipales o en caso de convertirse en la próxima alcaldesa de València, Bernabé ha replicado que abordará ese asunto cuando llegue el momento. Ahora, ante las elecciones del 29N, ha reivindicado que había que dar "un paso" adelante con "toda la fuerza y energía": "Todo el mundo estamos interpelados, especialmente interpeladas, para hacer frente a la derecha y ultraderecha, que se están dedicando a lanzar mensajes muy claros sobre lo que quieren para este país. Me siento interpelada".

En todo caso, ha recalcado que su "objetivo final" es ser alcaldesa de València y ha garantizado que, hasta mayo de 2027, va a dedicarse a hacer campaña para ello con toda su "energía y fuerza". También ha defendido que no es "incompatible" compaginar la responsabilidad de candidata a la Alcaldía con diputada en el Congreso y ha puesto el ejemplo del 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig: "Fue candidato y diputado". Y ha agregado que, ahora que va a coincidir con Catalá en la Cámara Baja, le podrá preguntar a ella, "que tiene experiencia".

"BLINDAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE SU CUERPO"

Respecto al encuentro mantenido con entidades feministas de cara a la elaboración del programa electoral en materia de Igualdad para las elecciones generales del 29N, Pilar Bernabé ha garantizado que el PSPV-PSOE hará "todo lo que esté en su mano" para "blindar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo" y ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber adelantado "que su intención es suprimir el derecho al aborto".

"Como siempre, escuchamos a todas las entidades que llevan décadas trabajando con miles de mujeres. Y con más urgencia después de que Feijóo haya manifestado su voluntad de cargarse el Ministerio de Igualdad y cercenar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y cómo interrumpir un embarazo no deseado para que los colegas de Feijóo sean los que decidan por ellas", ha expuesto.

"Lo que quiero es que el PP explique qué políticas de igualdad va a desarrollar y que digan qué van a hacer con el derecho de las mujeres a decidir con nuestro cuerpo en ese programa a medias que tienen con Vox. Porque Vox hace las cosas que ellos no se atreven, pero que luego aprueban juntos", ha retado a los 'populares'.

La también secretaria de Igualdad del PSOE ha considerado "terrible" que las mujeres tengan que "volver a hablar de los derechos que se aprobaron en los 80" como "consecuencia de los intentos de la derecha ultra para eliminarlos".

"Hemos abordado las propuestas de futuro que pongan en el foco los retos a los que nos enfrentamos las mujeres. Hemos luchado durante décadas para conseguir espacio público y ahora hay que luchar para ganarlo en el espacio digital, donde los algoritmos nos expulsan, donde se nos agrede y se nos acosa. Queda mucho camino por recorrer y más viendo la deriva de la derecha ultra que quiere devolvernos a las cavernas", ha incidido.

La candidata socialista ha apelado a la "fuerza de la gente" para poder avanzar hacia el futuro como ha ocurrido en Brasil con Lula. "La fuerza de la gente cambia las cosas y lo acabamos de ver en Brasil, donde la extrema derecha avanzaba y donde la gente ha dado un ejemplo para frenarla. Lo mismo va a pasar ahora en España porque la fuerza de la gente está creciendo. Y las mujeres, además, saben que el PSOE es el único partido que puede hacer realidad los anhelos que nos quedan por conquistar. Igual que en Brasil, la fuerza de las mujeres también nos va a dar el impulso que necesitamos", ha reivindicado.