Bernabé afea a Llorca que "niegue" a los valencianos la financiación "al dictado de Feijóo": "Es la gran estafa"

Archivo - La la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reprochado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que, "al dictado" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechace la propuesta del nuevo modelo de financiación presentada por el Ejecutivo central.

"Esta es la gran estafa del presidente Pérez de Llorca a los valencianos y a las valencianas: negarnos el sistema de financiación que tantos años venimos defendiendo toda la sociedad valenciana en su conjunto".

Así se ha pronunciado Bernabé a preguntas de los medios durante una visita a la localidad valenciana de Alaquàs. Allí, la representante de la administración estatal, interrogada por si se va poder mejorar la propuesta para que la apoyen más territorios aparte de Cataluña, ha sostenido que lo que ve en la Comunitat Valenciana es que hay "un apoyo unánime de la ciudadanía" a esta iniciativa para reformar el modelo.

"Ayer escuchamos a la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant con los representantes de los sindicatos valencianos y la patronal, y explicaron claramente que este es el mejor sistema de financiación posible, el mejor sistema de financiación soñado", ha aseverado.

Y ha continuado: "Esta es la realidad de lo que pasa en la Comunidad Valenciana: que el señor Pérez Llorca hace dos semanas se fue al Palacio de la Moncloa y le dijo al señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que la Comunidad Valenciana necesitaba 1.700 millones de euros y resulta que el Gobierno de España le ha puesto 3.670 millones de euros encima de la mesa y el Partido Popular, a dictado de la calle Génova, va a decir que no a una oportunidad histórica que viene a corregir un déficit histórico y una injusticia histórica con la comunidad valenciana".

"Por lo tanto, yo lo que veo en la comunidad valenciana es unanimidad para que este sistema de financiación salga adelante", ha insistido.

FEIJÓO "CASTIGA POR SEGUNDA VEZ" AL PUEBLO VALENCIANO

Aquí Bernabé ha advertido que, "si no lo hace el señor Pérez Llorca y solo hace lo que le ha exigido la única persona que le ha votado, que es Alberto Núñez Feijóo, porque tenemos un presidente que no han votado los valencianos, será la segunda vez que el pueblo valenciano vuelve a estar castigado por las negligencias y por las estrategias partidistas de Núñez Feijóo", ha dicho en referencia a la situación vivida tras la dana.

"Hemos vivido estos 15 meses con las mentiras de Alberto Núñez Feijóo para buscar el relato de atacar al Gobierno de España con las responsabilidades de la dana. También ahora vamos a sufrir las consecuencias de la estrategia política de Alberto Núñez Feijóo para que el señor Pérez Llorca diga no al mejor sistema de financiación posible y esto para el pueblo valenciano es una tomadura de pelo y una estafa", ha apostillado.

