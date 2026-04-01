Bernabé afea el "negacionismo lingüístico" de Catalá y dice que València es "con e abierta como la ciudad"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé,. ARCHIVO. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV en València, Pilar Bernabé, ha cargado contra el "negacionismo lingüístico" de la alcaldesa, María José Catalá, a quien ha recalcado que el topónimo del 'cap i casal' es "con e abierta, como es la ciudad por más" que la primera edil "venga a cerrarla".

Así lo ha expresado la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a preguntas de los medios sobre las alegaciones presentadas por el consistorio al informe de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que rechaza la propuesta municipal de cambiar la tilde a cerrada en el topónimo en valenciana de la capital.

Para Bernabé, la alcaldesa Catalá "hace negacionismo activo absolutamente todo" y ha citado cuestiones como el cambio climático

--por la "inconcebible" carencia de una zona de bajas emisiones--; o "la violencia de género, que llega hasta tal punto que son capaces de dar un premio de igualdad a un señor que fue condenado por violencia machista". Y ahora se produce "otro capítulo: el negacionismo lingüístico".

Ha afeado al Ayuntamiento no haber hecho "ni caso a las cerca de mil alegaciones" a favor de conservar la forma 'València'. "Casi mil alegaciones. ¿Y qué ha hecho la señora Catalá? Ignorarlas", ha reprochado.

"Ha tenido que hacer un informe la AVL para decir lo que es obvio, lo que todo el mundo sabe, que el topónimo de València es con e abierta, como es la ciudad, por más que la señora Catalá venga a cerrar esta ciudad".

En la misma línea, ha acusado a Catalá de querer que València "vuelva al pasado". "Y a eso no estamos dispuestos porque los valencianos y las valencianas y porque la ciudad de València mira mucho más al futuro y porque los valencianos y las valencianas son muy mejores que una señora que piensa que València ha de estar en el siglo pasado". "Por tanto, --ha continuado-- yo le pido que abandone su activismo negacionista".