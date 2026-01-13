Bernabé, tras el careo entre Pradas y Cuenca: "Quedó clarísimo que se hizo caso al 'Salo, de confinar nada'"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV de la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha considerado que tras el tenso careo de este lunes entre la exconsellera Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, ha quedado "clarísimo y en evidencia que se hizo caso" al mensaje de 'Salo, de confinar nada' enviado por este segundo a la entonces responsable de Emergencias.

Así lo ha manifestado este martes en declaraciones a los medios tras visitar el mercadillo de la Saïdia, en València, al ser preguntada por el hecho de que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, haya reclamado a Delegación del Gobierno que asuma "más medidas de seguridad" en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana, y después de que el PP haya asegurado que le "gustaría" un careo entre ella y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

Precisamente, tras el tenso careo celebrado este lunes entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, ha dado "las gracias a la Guardia Civil, que hizo un gran trabajo como siempre en este asunto".

Dicho esto, ha considerado que tras el careo entre ambos quedó "plasmado de una manera cristalina" que si "una de las polémicas" era que, si desde Presidencia de la Generalitat a Salomé Pradas "se le pidió que no confinara" a la población, en el primer ES-Alert que se envió la tarde del 29 de octubre de 2024 "efectivamente hizo caso a lo que le dijo" José Manuel Cuenca "como mensajero del 'president' de que no se confinara".

"Porque en el primer ES-Alert no pedían el confinamiento. Por lo tanto, con ese primer mensaje está diciendo después del careo que, efectivamente, a pesar de lo que hemos escuchado, sí se atendió ese 'Salo, de confinar nada'. Efectivamente, no se puso en el primer ES-Alert. Y yo lo he dicho esto en sede judicial, incluso lo descubrí posteriormente que no lo habían puesto, muchos de los que estábamos allí en ese momento lo pensamos, porque se habló en todo momento de la cuestión del confinamiento", ha expuesto.

"NO PUEDEN SEGUIR HACIENDO ESE SEGUIDISMO"

Por otro lado, sobre el hecho de que al PP le "gustaría" un careo entre Bernabé y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha instado a los 'populares' a "abandonar ya la senda de la mentira que inició" el líder nacional de este partido, Alberto Núñez Feijóo.

"No pueden seguir haciendo ese seguidismo el PP con sus diputados en ninguna de las instituciones porque lo único que están haciendo es seguir dañando al pueblo valenciano. Ya está bien de que el PP embarre y ya está bien de que el PP haga daño al pueblo valenciano", ha remarcado la delegada del Gobierno y líder socialista en València.

Además, ha acusado a los 'populares' de no querer "asumir la realidad" y de llevar "15 meses intentando cambiar el relato y tergiversar la realidad", que es "que la responsabilidad y la emergencia estaba bajo la dirección de la Generalitat Valenciana": "Lo único que están haciendo es seguir embarrando, seguir mintiendo".