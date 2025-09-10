Bernabé censura que Catalá sea "incapaz" de hablar de "genocidio" en Gaza "para no molestar a sus compañeros" de partido

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una imagen reciente. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha censurado este miércoles que la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá (PP), sea "incapaz" de "decir la palabra genocidio" al hablar de lo que sucede en Gaza "por no molestar a sus compañeros" de partido.

Catalá señaló este martes que le "da igual cómo se llame" lo que está ocurriendo en la franja de Gaza ya que considera que es "una barbaridad" lo que está viendo "a nivel internacional". La primera edil se pronunció de este modo preguntada por cómo define lo que está sucediendo en Gaza después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), haya afirmado que "no hay genocidio" allí Y que haya acusado a la izquierda de promover el antisemitismo con sus declaraciones y de querer acabar de fondo con el Estado de Israel.

"Ha hablado de barbaridad. Sí claro, pero es un genocidio", ha manifestado Bernabé en alusión a las palabras de Catalá, al tiempo que ha asegurado que la capital valenciana "se reconoce en quien dice que lo que ocurre en Gaza es un genocidio y no en quien busca eufemismos para negar la realidad".

La también candidata socialista a la Alcaldía de València ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión que ha mantenido con el grupo del PSPV-PSOE en el ayuntamiento de la ciudad y con los secretarios generales de las agrupaciones locales de esta formación para abordar el Debate sobre el estado de la capital valenciana que tendrá lugar este jueves.

"Cada vez los vecinos y vecinas nos vemos menos representados en una ciudad que tiene una alcaldesa que es incapaz de decir la palabra genocidio para calificar lo que está pasando en Gaza porque no quiere incomodar a sus compañeros del Partido Popular. Y, para eso, es capaz de decir y justificar cualquier cosa", ha expuesto la delegada del Gobierno.

Pilar Bernabé ha afirmado que València siempre se ha significado por su solidaridad y ha remarcado que ese es un gesto con el que sus vecinos se sienten identificados.

"Esta ciudad se reconoce, por ejemplo, en la ciudad que trabajó y ayudó con todos sus recursos a que las personas que venían de Ucrania pudieran tener un espacio para desarrollar un proyecto vital cuando Rusia empezó la guerra", ha aseverado la secretaria general de los socialistas en València.

Así, ha destacado que la capital valenciana "fue una de las ciudades que más se volcó en la acogida del pueblo ucraniano en los momentos más difíciles, cuando estalló la guerra".

"Nuestra ciudad mostró toda su solidaridad cuando los refugiados más lo necesitaban. Sin embargo, ahora, con Catalá, la situación ha cambiado radicalmente. Ayer mismo vimos cómo le mandó una carta a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, para decirle que en esta ciudad no caben niños menores que vienen a España en unas condiciones terribles", ha agregado.

"¿Cómo nos vamos a ver reconocidos en esa ciudad, en una ciudad que quiere tapar la pobreza y limpiar el cauce --viejo del Turia-- de inmigrantes, que dice que las mujeres irán a la luna cuando haya que barrerla y que su alcaldesa es capaz de comparar el Día del Orgullo con las enfermedades?", ha preguntado Bernabé.

