Bernabé cree que la "recuperación emocional" tras la dana pasa por que Mazón no sea president: "No podemos esperar más"

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, considera que la "recuperación emocional" tras la dana "pasa obligatoriamente" por que el 'president' Carlos Mazón deje de estar al frente de la Generalitat. "Y para eso ya no podemos esperar más. El pueblo valenciano tiene que hablar".

Así lo ha aseverado Bernabé a preguntas sobre el hecho de que el 'president' no tenga agenda fallera y por las declaraciones del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que, interrogado por la situación de su 'barón' autonómico tras el auto de la jueza de Catarroja que instruye los hechos del 29 de octubre, el día de la fatídica dana, pedía seguir "atentos a los hechos".

Al respecto, la delegada ha señalado: "Nada, pues a seguir esperando. Esto es a lo que nos viene sometiendo el Partido Popular en su conjunto. Esto ya no es un problema del señor Mazón, del que ya no esperamos nada. Del señor Mazón no esperan los valencianos y las valencianas nada, pero del Partido Popular parece que ya tampoco y de su máximo responsable menos todavía".

En la misma línea, ha reprochado que "llevan casi cinco meses y todavía no han tomado una decisión para quitar el dolor que necesita la provincia de Valencia y los valencianos y las valencianas". "Esa recuperación emocional pasa obligatoriamente por que el señor Mazón deje de ser el presidente de la Generalitat Valenciana y para eso ya no podemos esperar más. El pueblo valenciano tiene que hablar", ha setenciado.

La representante del ejecutivo central ha razonado que "por eso es más necesario que nunca que apartemos también los minutos de gloria de algunos partidos políticos, que apartemos las estrategias y los tacticismos electorales de los partidos políticos y le demos la voz a la ciudadanía, porque la ciudadanía se siente estafada, porque este es un gobierno fallido, que ha fallado, que está sustentado por una coalición fallida, por una coalición negacionista y el negacionismo mata y esta comunidad no se lo puede permitir".

"Por eso más que nunca los valencianos y las valencianas tenemos que votar, tenemos que elegir y hay que convocar elecciones porque el pueblo valenciano necesita hablar", ha reiterado.