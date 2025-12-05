Bernabé cree que los whatsapps de Pradas deben marcar "un antes y un después en la tolerancia del PP a Mazón en Corts"

Pilar Bernabé en imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha considerado que los mensajes de whatsapp que la exconsellera de Interior de la Generalitat Salomé Pradas intercambió el día de la dana con el entonces 'president' y su jefe de gabinete "deben marcar un antes y un después en el nivel de tolerancia que hoy el Partido Popular tiene en Les Corts Valencianes con Carlos Mazón".

"Es intolerable que el señor Carlos Mazón siga en el escaño de diputado, es intolerable que ese señor siga manteniendo un acta de diputado, es intolerable que ese señor en estos momentos tenga el estatuto de expresidente, es intolerable que ese señor se esté parapetando en un sueldo y en un aforamiento y es intolerable que el Partido Popular en su conjunto lo esté escudando".

En la misma línea, ha reprochado al PP que "no esté asumiendo la responsabilidad tan terrible de que tiene en sus filas a gente que cuando estaban muriendo las personas en esta Comunitat estaban diciendo que calma y que sin agobiarse".

Bernabé, que esta tarde preside el acto institucional con motivo del Día de la Constitución Española, ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los medios sobre los mensajes que se intercambiaron el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el que fue su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y la exconsellera Pradas el día de la dana y que esta última ha aportado a la causa que investiga la gestión de la barrancada, en la que perdieron la vida 230 personas.

En uno de estos mensajes, en los que la exconsellera le alertaba esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo". Además, Pradas mandó un mensaje a José Manuel Cuenca, a las 16.28 horas en el que le advertía de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia).