Bernabé defiende que su "obsesión" desde la dana es trabajar: "Quienes no estén en el barro que toca, es su problema"

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha defendido que desde que tuvo lugar la dana del pasado 29 de octubre su "única obsesión" es "trabajar para que la gente que sufre vea la luz al final del túnel". "Quienes no estén trabajando en el barro que toca, sino en el malo, es problema de ellos y tendrán que explicarlo. Yo sé dónde estaba, donde estoy y donde estaré", ha manifestado.

Así ha respondido Bernabé este domingo en declaraciones a los medios a las acusaciones del PP en las que denunciaban que la delegada del Gobierno en la Comunitat "utiliza desde hace semanas su puesto de codirectora del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para hacer oposición".

En este sentido, ha incidido en que "se cumplen dos meses de la tragedia más grave que ha sufrido la provincia". "A mí cada ciudadano que sufre en mi provincia, en Valencia, me duele en el alma", ha expresado.

"Desde el día 29 a las 7.00 horas, que anulé mi agenda, dediqué todos mis esfuerzos a trabajar, a hablar con los alcaldes, a preocuparme de cómo estaba la situación en cada uno de los municipios que habían sido afectados", ha indicado.

Bernabé ha afirmado que desde ese momento su "única obsesión" es "trabajar para que toda esa gente que está sufriendo no lo haga más y vea la luz al final del túnel". "Quienes quieran estar en el barrio, no en el que yo piso cada día, es cosa de ellos", ha subrayado.

En esta línea, ha criticado a "los que salen un rato a hablar delante de una cámara para jugar a la política que no le interesa a nadie, que no soluciona problemas" y ha hecho hincapié en que "quienes no estén trabajando en el barro que toca, sino en el malo, es problema de ellos y tendrán que explicarlo". Igualmente, ha aseverado que ella sabe "dónde estaba, donde está y donde estará".

"PERDIERON SU PERSPECTIVA VITAL"

La delegada del Gobierno en la Comunitat ha recordado que "hoy se cumplen dos meses del día en que centenares de personas perdieron la vida, sus hogares, sus enseres, sus recuerdos y su perspectiva vital". "Quiero que hoy sea un día para pensar en el futuro, para pensar en esas miles de personas que tienen que volver a su proyecto vital, recuperar sus hogares, volver a ver sus ciudades renacer y saber que los gobiernos responsables están a su lado, van a seguir a su lado y no se van a ir hasta que vuelvan a recuperar la normalidad de antes de ese 29 de octubre", ha remarcado.

A su juicio, "es un día para hacer balance de estos dos meses, del compromiso del Gobierno de España con todas las familias afectadas por esta terrible dana".

En este sentido, ha puesto en valor que "pueden verse en todas las calles de los municipios afectados a miles de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que sacan lodo de los garajes; vigilan y vacían las campas de acopio de enseres y coches; limpian los edificios municipales y públicos como auditorios, colegios, institutos, conservatorios, mercados, todos esos espacios que tienen que volver a la normalidad".

Bernabé ha expresado que son "conscientes" de que las localidades afectadas todavía "no están en una normalidad", por lo que "se va a seguir trabajando" para conseguir ese objetivo. "Tenemos que seguir apostando por la reconstrucción", ha defendido.

627 MILLONES ABONADOS

Respecto a las ayudas, ha señalado que, "según los datos del consorcio, ya son 627 millones de euros los que se han abonado a las personas afectadas por la dana, lo que supone ya más del 20 por ciento de las solicitudes que se presentaron".

Por otro lado, ha indicado que el Ministerio de Agricultura "ha movilizado casi 400 millones de euros en ayudas directas y ha puesto en marcha el arreglo de todas las explotaciones agrarias, bien sean públicas o privadas, y en caminos rurales, también públicos y privados".

"Hemos puesto en marcha y hemos movilizado ayudas directas con una dotación de 200 millones de euros, de las que más de 6.400 ya se han abonado a agricultores que estaban dentro del Registro de Explotaciones Agrarias (REA). También estamos trabajando ya en distintos municipios para poder arreglar todas las explotaciones agrarias que se han visto afectadas por la dana", ha detallado.

Bernabé ha destacado que el Gobierno central "no se ha limitado a hacer una ampliación solamente de municipios que estaban en el primer real decreto, sino que además cualquier agricultor que se haya visto afectado por la dana va a poder acogerse a las ayudas extraordinarias del Ministerio de Agricultura".

"Un balance de dos meses donde todos los efectivos y todo el músculo del Gobierno de España ha estado, está y estará", ha resaltado, al tiempo que ha precisado que "hay más de 18.000 efectivos trabajando en el territorio cada día". "Seguirán trabajando cada día sin excepción hasta que estas ciudades, nuestras ciudades, recuperen la normalidad", ha afirmado.

BÚSQUEDA DESAPARECIDOS

Preguntada por si sigue la búsqueda de las personas desaparecidas, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha indicado que la Guardia Civil "lidera todos los trabajos de búsqueda" y "está coordinada con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y también con efectivos de emergencias, como pueden ser bomberos, especialmente en las zonas de búsqueda más sensibles".

"Saben que tenemos en estos momentos contabilizadas tres personas desaparecidas y siguen, por supuesto, las labores de búsqueda y hoy mismo también lo hemos tratado en el Cecopi dentro de los trabajos que lidera la Guardia Civil", ha concluido.