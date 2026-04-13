Bernabé destaca la repercusión directa de las ayudas del Gobierno por la guerra de Irán: "Ahí hay que mirar la eficacia"

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado este miércoles que las ayudas que aplica el Gobierno de España para compensar los efectos de la guerra en Irán "tienen una repercusión directa en el bolsillo de todos los ciudadanos y ciudadanas". "Ahí hay que mirar la eficacia", ha defendido.

Así lo ha puesto de relieve la representante del Ejecutivo central --hoy de visita en Cullera (Valencia)-- a preguntas de los medios sobre las medidas adoptadas a raíz del conflicto en Oriente Próximo tras la intervención de Estados Unidos e Israel y por si cree que las ayudas anunciadas por al Generalitat "llegan tarde".

Para Bernabé, "no es una cuestión de ir sumando números de aquí y de allá, unas cantidades de aquí y unas de allá para dar un cómputo general, sino ver cuál es la efectividad y a qué capacidad de llegar tienen esas ayudas".

En este punto, la delegada ha enfatizado "la capacidad de reacción inmediata del Gobierno de España en una situación de conflicto bélico como el que está viviendo el mundo y por supuesto también nuestro país".

"El Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años ha vivido todo tipo de crisis y situaciones complejas. Y hay que ver, porque las crisis no se deciden, no se eligen, cuáles son las reacciones y de qué manera se reacciona. El Gobierno de España ha reaccionado rápido y ha reaccionado eficazmente", ha reivindicado.

Ha asegurado que España es "el país de Europa que menos resintiéndose de las circunstancias negativas de la guerra a nivel económico" porque el Gobierno ha "movilizado más de 5.000 millones de euros que van a ir y a repercutir de manera directa a más de 20 millones de hogares de este país".

"UN PAÍS MÁS AUTÓNOMO"

"Las ayudas del Gobierno de España tienen capacidad y son unas ayudas que hacen, punto número uno, que el Gobierno de España y que nuestro país, España, sea hoy un país más autónomo, más autosuficiente y que esté resintiéndose mucho menos que el resto de Europa de los precios en el mercado, del combustible o de la energía", ha explicado.

Asimismo, estas iniciativas también hacen que España sea "mucho más competitivo a nivel industrial", algo que ha calificado como "una medida directa".

En cuanto a las ayudas de la Generalitat Valenciana, Bernabé ha emplazado a ver en el caso de algunas de ellas "qué impacto real tienen en la población". "Por lo tanto, es importante que cuando se ponen medidas en marcha tengan una repercusión directa en los ciudadanos y en las ciudadanas", ha concluido.