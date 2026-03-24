Bernabé destaca la "valentía y liderazgo" de Montero: "Andalucía puede tener una grandísima presidenta"

Archivo - (I-D) La presidenta del PSOE, Cristina Narbona: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero y la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha remarcado que el próximo 17 de mayo "Andalucía puede tener una grandísima presidenta, que será María Jesús Montero porque es una mujer de convicciones, es una mujer comprometida, es una mujer valiente y es una mujer que ha sabido liderar en los peores momentos de este país que ha pasado por infinidad de crisis".

Así lo ha manifestado la también secretaria de Igualdad de PSOE a preguntas de los medios al día siguiente de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), anunciara la convocatoria de elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo.

Bernabé ha alabado a la candidata socialista y vicepresidenta primera del Gobierno, quien "ha sabido proteger a la ciudadanía de una manera clara y contundente, como estas últimas medidas que el Gobierno de España ha sacado adelante en una situación de guerra como la que estamos viviendo ahora".

"Y eso ha sido gracias a que María Jesús Montero ha sabido sacar de debajo de las piedras todos los recursos para proteger a los ciudadanos", ha manifestado la delegada, que ha insistido en que su compañera de partido es "una política comprometida que sabe que la política va de cuidar y de proteger a la ciudadanía".

"Yo lo sé bien, sé lo que significa gobernar y sé lo que significa la importancia de saber proteger. En Andalucía muchas mujeres, miles, decenas de miles de mujeres saben que hoy hay un gobierno que no las protege y que con María Jesús Montero ese hecho va a cambiar", ha finalizado.