Bernabé dice que el PP es una "máquina de mentir" tras "siete versiones diferentes" del 29O: "Todo el mundo ha mentido"

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha sostenido que el PP es una "máquina de mentir" tras las "siete versiones diferentes" del día de la dana --el 29 de octubre de 2024-- y ha asegurado: "Aquí todo el mundo ha mentido".

De este modo lo ha manifestado en declaraciones a los medios este martes en La Torre, en València, en las que ha considerado que no hay "ningún español ni ninguna española en este país que pueda ser capaz de entender algo del día 29" con el 'president' de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, "y con todo el gobierno del Partido Popular".

Dicho esto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha cuestionado que "aquí cada vez sale uno y dice una versión", ha señalado en relación a informaciones publicadas, que citan fuentes personadas en el procedimiento y de la investigación, acerca de que la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, informó a Mazón de la Emergencia en Utiel a las 17.37 horas, mientras él se encontraba en el restaurante El Ventorro.

"Ahora si ve que la cosa... a río revuelto, pues ahora voy metiendo pildoritas de información que antes no había metido", ha señalado Bernabé en alusión a la exconsellera, para añadir: "Es que aquí todo el mundo ha mentido. Ha mentido el señor Feijóo, ha mentido el señor Mazón, ha mentido la señora Pradas. Aquí miente todo el mundo, los que salen cada semana a defender las posiciones del señor Mazón. Aquí miente todo el mundo, el que sale en la tele, en programas de televisión, en entrevistas, y da siete versiones también diferentes", ha denunciado.

Y ha agregado: "Es que es una máquina de mentir el Partido Popular. Y ahora yo todavía no soy capaz de asimilar lo que ayer también conocimos, de que su preocupación era que tenía que salir, como siempre, la preocupación de siempre y la foto", ha indicado en alusión a la transcipción de la declaración de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el 29O y que afirmó a la jueza que el 'president' atendió numerosas llamadas, sobre todo a partir de las 17.00, y que, tras una de ellas, únicamente le dijo: "Es por la foto", lo que ella interpretó comoque tenía que ir a algún evento que querían que él estuviera y decidió no estar.

"Después de todo esto que he escuchado es que es para que se vayan todos a su casa y de verdad convoquen elecciones y que el pueblo valenciano pueda decidir", ha zanjado.