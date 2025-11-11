Mazón comparece en Les Corts| Directo: rinde cuentas por la dana mientras PP y Vox negocian su relevo

Archivo - El president de la Generalitat, Carlos Mazón, preside la presentación del Plan de Promoción Exterior 2025 del IVACE+i Internacional, en el Palau de la Generalitat, a 1 de abril de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparece esta tarde, a partir de las 16.00 horas, ante la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes para explicar las actuaciones del Consell "en la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada" y responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.

Será la primera vez que un responsable político interviene ante este órgano, que hasta ahora solo ha escuchado a técnicos y expertos en las dos sesiones celebradas desde su constitución.

La sesión, convocada a petición propia una semana después de su renuncia, llega además en un contexto marcado por las negociaciones entre PP y Vox para acordar su sustituto al frente del Consell.

