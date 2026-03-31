Bernabé espera que Oltra logre que "las otras izquierdas" se unan en una candidatura para que "no se pierda ningún voto"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Pilar Bernabé - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Pilar Bernabé, espera que la exvicepresidenta de la Generalitat y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, "consiga" que "las otras izquierdas" se puedan unir "en una candidatura" que "acompañe" a los socialistas para que "no se quede nadie en casa" y "no se pierda ningún voto".

"No podemos mantener una ciudad como València o un territorio como la Comunitat Valenciana en manos de quienes no ven la necesidad de la política en mayúsculas, que es la de sumar, y no la de la batalla permanente", ha manifestado.

En estos términos se ha expresado este martes Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde se ha reunido con la junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Alicante.

Sus declaraciones llegan tras mostrar Oltra, el pasado sábado, su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de València. Bernabé ya celebró este anuncio como una "buena noticia para la política", ya que, a su juicio, la ciudad de València "necesita absolutamente un cambio".

En este sentido, la secretaria general del PSPV-PSOE en la capital valenciana ha reiterado su valoración al respecto: "La decisión de la vuelta de Mónica Oltra a la política es una buena noticia para la política de verdad, para la política que importa, que es la política de sumar".

CREE QUE VALÈNCIA "MERECE" UN "GOBIERNO MEJOR"

Según Bernabé, la ciudad de València "merece, sin duda alguna, un gobierno mejor, más decente y que se preocupe por los ciudadanos y las ciudadanas, porque es evidente que este no lo hace, no lo hizo, y por eso hoy la provincia de Valencia tiene 230 familias que nunca más volverán a ver a su familia".

"Y, sobre todo, también quieren una ciudad, como es la ciudad de València, que sea una ciudad que mire al futuro. Que mire al futuro con optimismo, que mire al futuro con rigor, que mire al futuro siendo conscientes de que el cambio climático existe y que no hace negacionismo activo del cambio climático, haciendo que València sea una de las únicas ciudades de España que no tiene aprobada una zona de bajas emisiones", ha agregado.

Y ha continuado: "Que sea una ciudad abierta, que no la cierren hasta con el acento ortográfico, que no la cierren al mundo y que no la cierren a la mayoría de las personas, donde tratan a las personas LGTBI igual que si fueran enfermos o hacen que ganen premios en igualdad aquellos que han sido condenados por violencia machista".