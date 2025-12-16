Bernabé exige a Barrachina que explique "por qué no se dijo ni mu" de la presa de Buseo en el Cecopi

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preside el minuto de silencio en condena del asesinato por violencia de género en Catarroja - Rober Solsona - Europa Press

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha exigido al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, que aclare "por qué no se dijo nada, ni mu", de la presa de Buseo en el Cecopi durante el día de la dana, cuando ha recordado que él es "el máximo responsable" de esta presa y que por su desbordamiento "murieron siete personas".

"Tendrá que explicar qué estaba haciendo y por qué no avisaron, por qué no advirtieron, por qué no pusieron el nivel 2 en la presa de Buseo hasta el día 30. ¿Qué estaban haciendo? ¿Es otro más despreocupado de los que estaban en el gobierno el 29 de octubre? Pues sí, ahora resulta que tenemos otro despreocupado más y hoy es el portavoz del nuevo gobierno de Juanfran Pérez Llorca".

Así lo ha manifestado Bernabé después de que un ingeniero técnico de apoyo a la dirección de la explotación de la presa de Buseo --propiedad de la Generalitat-- haya afirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana que advirtió a la administración autonómica y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que la presa se iba a desbordar. Esto lo hizo a través de un correo electrónico a las 20.41 horas del 29 de octubre de 2024, día de la tragedia que arrasó gran parte e la provincia de Valencia y provocó 230 fallecidos.

Preguntada por si a ella le llegó esta información y por si en el Cecopi se trató, ha garantizado que "desde luego" a todos los que, como ella, estaban conectados esa tarde al Cecopi, "nadie" les "dijo nada de la presa de Buseo en las horas críticas de la presa de Buseo". "Ahí no se dijo ni mu, ni una sola información sobre la presa de Buseo", ha aseverado en declaraciones a los medios en Delegación de Gobierno.

Y ha advertido que "este no es un tema menor" porque por el desbordamiento de Buseo fallecieron siete personas y ella no ha "escuchado al señor Barrachina explicar qué hizo la Consellería de Agricultura, que es máxima responsable de la presa, que a las 20.40 recibe un correo electrónico donde le advierte al responsable de la presa de que hay un peligro, que se puede elevar y que los parámetros podían elevar a un nivel de emergencia a la presa".

Bernabé, también dirigente del PSOE y líder del PSPV en València, ha urgido a Barrachina (PP), "que ahora sale todos los días tan ufano" como portavoz del Consell, a explicar "qué estaba haciendo él el día 29" como "máximo responsable de la presa de Buseo: ¿Por qué no se dio ni una sola información al respecto de la presa de Buseo?".

"DATOS PÚBLICOS EN EL SAIH"

Además, ha subrayado que el técnico que remitió información sobre esta presa a las 20.40 horas lo hizo "por datos públicos que estaban en el SAIH", el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), "que son los datos que debe manejar el responsable de la emergencia y que son los datos que el máximo responsable de la presa de Buseo debía haber advertido a Emergencias de la Generalitat".

"Me van a permitir, pero cuando el Cecopi a las cinco de la tarde se puso en marcha, el señor Miguel Polo [presidente de la CHJ], con la responsabilidad de la presa de Forata, paró las conversaciones que estaban en ese momento para alertar de una situación de emergencia. Y después todos hemos hablado de que todo giró alrededor de alguien que alzó la voz, levantó la voz y la alarma sobre una situación que se estaba produciendo en la presa de Forata. ¿Y el responsable de la presa de Buseo?", ha inquirido.