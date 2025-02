Bernabé: "Llevamos pidiendo grabaciones del Cecopi desde el primer día y Generalitat solo tiene de lo que le interesa"

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Barnabé, ha criticado este jueves que llevan pidiendo "desde el primer día" las grabaciones del Cecopi del 29 de octubre, pero "resulta que la Generalitat solo tiene grabaciones de lo que le interesa y además cortadas". "El Gobierno de la Generalitat solo está para dedicarse a salvar al soldado Mazón", ha recriminado.

Bernabé se ha referido así al nuevo audio publicado por varios medios de comunicación en el que se reproduce un extracto de una conversación entre una técnica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otra del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en la mañana del día de la dana.

Al respecto, en declaraciones a los medios en Turís (Valencia), Bernabé ha señalado que "estamos viendo que cada equis tiempo sacan grabaciones de una forma un tanto extraña". En ese sentido ha apuntado: "He escuchado este último audio filtrado, cortado, recortado e intencionado, pero también he visto todo el registro de las 22 llamadas que hizo Aemet al Centro de Coordinación de Emergencias".

"He visto todos los avisos que dio Aemet a las distintas horas advirtiendo de las lluvias que se estaban produciendo en las cabeceras de los ríos y también cómo podían afectar a aquellas zonas donde no estaba lloviendo, pero que podía llegar el agua y están publicadas, son avisos que eran públicos para toda la ciudadanía", ha señalado.

Por ello, ha mantenido que los papeles están "repartidos ya": "Los valencianos ya sabemos qué administraciones tenemos, qué gobiernos tenemos y con cuáles podemos contar para una cosa y con cuáles podemos contar para otra".

Así, ha comparado que mientras que los valencianos "saben que pueden contar con el Gobierno de España para la reconstrucción, saben que al Gobierno de la Generalitat está a ver cómo salvan a Mazón y explicar que ese señor no estaba el día que tenía que estar donde tenía que estar y preocupado por lo que tenía que estar".

Por contra, ha destacado que el Gobierno de España está para "la reconstrucción, para atender, para invertir, para estar aquí en el campo, invirtiendo en turismo más de 34 millones, invirtiendo en el municipio más de 10 y los 16.600 millones de euros en los que estamos desplegando todo el potencial del Estado". "Esa es la realidad de lo que todos los españoles ya somos conocedores", ha apostillados.

AUDIO

En el audio de la conversación, que se produjo hacia el mediodía del 29 de octubre, se escucha a una técnica de Aemet decir: "En principio ya no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios salvo creo que algo marítimo, porque si no no me hubiera dejado confirmar lo de la mañana. Sé que ha sido un poco jaleo, hemos ido subiendo naranja, rojo. Bueno, vamos ahora a hacer el estudio de por qué hemos ido emitiendo en escala y no todo junto. Para marearos menos. La cosa es lo previsto, que las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y, sobre todo, hacia el interior."

La Aemet publicó este miércoles en cuenta de X un comunicado en el que explicaba ese audio en el que detalla que la meteoróloga "traslada, como corresponde al ejercicio de sus funciones, que a las 12.01 del mediodía se han confirmado las previsiones 'de la mañana'" y que "no se ha hecho cambios".

Por lo tanto, aclara, "indicaba que la predicción se mantenía y que se reafirmaban los avisos de nivel rojo por precipitaciones torrenciales que se habían activado para la provincia de Valencia entre las 7.36 y las 9.41 de la mañana". Además, recalca que a lo largo de la mañana "se habían mantenido conversaciones entre los dos organismos para "informar puntualmente de la situación".

En ese sentido, Aemet señala que estos avisos se envían a los servicios de emergencias y "además se refuerzan con llamadas telefónicas cuando existe un peligro extremos como era el caso". Además, subraya que el audio pone de manifiesto "la diligencia de los funcionarios de esta agencia en la ejecución de sus funciones para garantizar que los servicios de emergencias manejan información actualizada en todo momento".

Aemet, en el comunicado, puntualiza además que los avisos meteorológicos están "en permanente revisión" y aunque se emiten hasta una hora concreta "pueden modificarse si la vigilancia o nuevos pronóstico así lo estiman oportuno". En el caso del 29 de octubre, recuerda que los avisos de nivel rojo estaban en vigor "en un principio hasta las 18.00 horas, aunque por la tarde se prolongaron hasta las 22.00 horas en las zonas donde las lluvias fueron más abundantes". Por tanto, recalca, "la llamada no hace sino confirmar este extremo".

"COINCIDE CON LO QUE SUCEDIÓ"

Al respecto, subraya que la afirmación de la meteoróloga respecto a que 'las precipitaciones máximas se irían yendo hacia el norte y hacia el interior' "coincide con lo que sucedió a partir del mediodía, hora de la llamada, pues durante la mañana las lluvias más importantes se habían registrado en el sur de la provincia y por la tarde se focalizaron en el interior y más al norte".

"El hecho de que esas lluvias cayeran en la zona indicada provocó mayores problemas, pues causó la crecida y desbordamiento de cauces, algo que ni suele ocurrir cuando las lluvias quedan próximas a la costa", ilustra.

Por tanto, remarca que "la llamada tenía como finalidad confirmar la vigencia de los avisos de nivel rojo, que supone peligro extremo y el pronóstico de que las precipitaciones más intensas se producirán en la zona donde finalmente se produjeron". "El personal de Aemet actuó en todo momento como indican sus protocolos, garantizando que los servicios de emergencia estaban puntualmente informados", concluye el comunicado de Aemet.

El 'president' de la Generalitat se hizo eco de este audio que reprodujo en su cuenta de la red social X con la frase: "La llamada de Aemet a la Generalitat a las 12:08 del 29 de octubre: "No vamos a marearos con más avisos", mientras que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, lanzaba otro mensaje en la misma red social en el que afirmaba: "Mazón, al borde del delito, manipulando los audios del 112".