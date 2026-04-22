Bernabé pide información de las reuniones entre el Puerto y el Ayuntamiento de València sobre el Consorcio 2007

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, durante la celebración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, a 22 de abril de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que le ha pedido "de manera formal" a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, información sobre las reuniones de la comisión interadministrativa entre el Puerto y el Ayuntamiento en las que se haya tratado la liquidación del Consorcio 2007.

Así lo ha indicado este miércoles, en declaraciones a los medios, tras participar en la primera reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria desde que la Fiscalía Anticorrupción abriese diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y cuatro trabajadores públicos por presunta prevaricación y tráfico de influencias, en relación con una supuesta "recolocación" de personal público "a dedo" tras la liquidación del Consorcio Valencia 2007.

"Espero que la alcaldesa de València dé las explicaciones oportunas", ha señalado la delegada, al tiempo que ha explicado que en el consejo de administración ha pedido a Chao que "dé constancia de las reuniones" mantenidas en la comisión interadministrativa entre Ayuntamiento y Puerto aprobada por el consejo de administrción "sobre el Consorcio Valencia 2007".

"Me gustaría saber qué tratamiento se ha dado en esas reuniones, de qué se ha hablado, si solamente se ha hablado de los edificios y las instalaciones o también de otras cuestiones que tenían que ver con cuestiones de contrataciones", ha detallado la delegada, antes de apuntar que no tiene una dación de cuentas de esa comisión bilateral interadministrativa Puerto Valencia-Ciudad".

Preguntada por si hay una sensación de falta de transparencia en torno a esta cuestión, ha manifestado que cree que "tienen que dar muchas explicaciones los máximos responsables políticos en este sentido, quien nombró desde luego a la presidenta del puerto, pero sobre todo la alcaldesa y los audios que hemos escuchado recientemente", ha dicho en referencia a las conversaciones del edil José Marí Olano con trabajadores. Así, ha criticado no haber recibido "una aclaración" respecto a estas grabaciones.

Pilar Bernabé ha expuesto que el gobierno central de Pedro Sánchez condonó la deuda de 500 millones de euros del Consorcio para que la ciudad, el Consorcio y la Marina de València pudiesen "avanzar" y "dejar atrás una etapa de falta de transparencia, de una muy mala gestión que se produjo en esta ciudad con grandes proyectos que lo único que trajeron fue que este espacio en el que hoy estamos fuera un solar", ha dicho en alusión al entorno del Puerto.

"Y cuando el gobierno sale (del Consorcio Valencia 2007), puesto que ya no existe esa deuda y ya no hay una vinculación del Gobierno de España, casualmente otra vez volvemos a tener esa opacidad y esa tela de sospecha que hay en este momento", ha recriminado.

Respecto a si cree que debe dimitir la presidenta de la APV, Mar Chao, Bernabé cree que "quien tiene que dar las explicaciones sobre eso es quien ha nombrado a la presidenta del Puerto", ha dicho en referencia a la Presidencia de la Generalitat, que en el momento del nombramiento de Chao ocupaba Carlos Mazón.