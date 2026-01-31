Bernabé pide a Llorca aplicar la Ley de Vivienda: "Seguimos sin dar respuesta a la ciudadanía"

1047557.1.260.149.20260131142322 Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en València, Pilar Bernabé, ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aplicar la Ley de la Vivienda. "Seguimos sin dar respuesta a la ciudadanía y damos un mensaje erróneo", ha lamentado.

De este modo se ha expresado Bernabé después de que ayer viernes la concejala de Urbanismo y Conservación de inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, anunciara su dimisión a raíz de la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan. La edil aseguró que da este paso para que la investigación "pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad".

Esta fue la segunda renuncia relacionada con estos hechos, ya que también este viernes se conoció que la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio alicantino, María Pérez-Hickman, también dimitió tras los hechos.

Bernabé ha explicado que este es "un ejemplo de que los votantes del Partido Popular también tienen y sufren las consecuencias de los malos gobiernos que no son valientes y no adoptan medidas valientes en materia de Vivienda como en la Comunitat Valenciana". Según la socialista, "si Llorca aplicara la ley de vivienda estatal, la Comunitat Valenciana no tendría problemas de acceso a la vivienda".

En este punto, ha remarcado que "los votantes del Partido Popular también tienen problemas de acceso a la vivienda, pero si tienes un apellido que vaya en la línea de, en este caso, las concejalas o los gobernantes del Partido Popular, pues parece ser que sí que se corrigen esas desigualdades".

"EL PP DA UN MENSAJE EQUIVOCADO DE LO QUE ES LA POLÍTICA"

Por lo tanto, ha lamentado, "seguimos sin dar respuesta a la ciudadanía". A su juicio, "las responsabilidades políticas tienen privilegios y eso es a lo que se está dedicando el Partido Popular".

"El PP da un mensaje equivocado de lo que es la política. La política no son privilegios y no puede, en este caso, decir a los ciudadanos de Alicante que tienen el privilegio de que su familia pueda optar a la mayor necesidad hoy, que es acceder a una vivienda pública", ha agregado, al tiempo que ha insistido en que el Partido Popular "tiene un problema si no aplica las herramientas que tiene para intervenir el mercado inmobiliario y dejar de que los fondos buitres y sus familiares se puedan beneficiar de ello".