Bernabé pide a Llorca que "diga sí" a la financiación: "Si no, el PP estará otra vez defraudando al pueblo valenciano"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "diga sí" a la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que ha planteado el Gobierno de España y ha advertido de que, en caso de no hacerlo, el PP estará "otra vez defraudando al pueblo valenciano", algo que este partido ya ha hecho "demasiado".

"El PP ha defraudado a los valencianos con sus mentiras y con sus 'fake news' a lo largo de estos últimos 15 meses" tras la dana del 29 de octubre de 2024, ha señalado Bernabé, en declaraciones a los medios este martes tras visitar el mercadillo de la Saïdia, en València, desde donde ha sostenido que Pérez Llorca y el PP no pueden "defraudar al pueblo valenciano otra vez negándonos lo que nos merecemos y lo que venimos reivindicando hace más de una década".

Para la delegada del Gobierno y líder del PSPV en la ciudad, "el único mensaje que le tienen que lanzar todos los valencianos y las valencianas" al Consell es que "atienda a la demanda histórica del pueblo valenciano". "Hoy podemos decir que tenemos la mejor propuesta que podíamos imaginar para la Comunitat Valenciana", ha reivindicado.

Según ha subrayado, los valencianos "no podíamos imaginarnos ni en nuestros mejores momentos" que se podía tener una propuesta como la que ha planteado ahora el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez para el nuevo modelo de financiación. "Esto respondería a una demanda histórica del pueblo valenciano", ha incidido.

En este punto, ha hecho hincapié en que la propuesta "responde exactamente a una propuesta que Ximo Puig, cuando era 'president' de la Generalitat, habló, trabajó y pactó" con el entonces y actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Por ello, ha considerado que el presidente andaluz "tendría que salir el primero a decir que, efectivamente, ese fue el modelo que trabajó con Ximo Puig, que presentaron y que defendieron para una financiación justa para todos los españoles para acortar las diferencias que hoy existen entre españoles de una comunidad autónoma y de otra con el actual sistema de financiación".

Además, ha apuntado que el actual modelo se trata de "una proporcionalidad absolutamente injusta que venía repitiéndose hace años", pero ha resaltado que con la propuesta del Gobierno de España la Comunitat Valenciana consigue tener "una estabilidad financiera total y, sobre todo, blindar el Estado del bienestar".

Por tanto, ha expuesto que, si Pérez Llorca y el PP "dice sí al nuevo modelo de financiación, los valencianos y las valencianas podemos tener el doble del personal sanitario de toda la comunidad al servicio de los valencianos y las valencianas, el doble de todo el personal docente, podríamos 18.000 viviendas públicas para todos los valencianos, podríamos construir 200 centros de salud".

"Estas son medidas reales que se podrían poner en marcha si el PP dice sí al sistema de financiación. Si no lo dice, estará otra vez defraudando al pueblo valenciano", ha avisado a los 'populares', a los que ha afeado: "El PP ya ha defraudado demasiado al pueblo valenciano. El PP ha defraudado al pueblo valenciano con la tragedia más terrible que hemos vivido, que ha sido la dana".