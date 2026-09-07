Bernabé presenta su candidatura a la Alcaldía de València: "Quiero ser la alcaldesa de todos, de los 87 barrios"

La secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras presentar oficialmente su candidatura a la Alcaldía de la capital valenciana. - ROBERSOLSONA

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE en València, Pilar Bernabé, ha presentado este lunes oficialmente su candidatura a la Alcaldía de la esta ciudad en la sede de esta formación política y ha asegurado que aspira a ser la primera edil "de todos los valencianos y valencianas, de los 87 barrios" que conforma la capital valenciana, al tiempo que ha destacado que esa es su "principal obsesión".

"No voy a mirar el código postal, ni cuentas políticas de futuro como hacen otras candidaturas. Yo me voy a dedicar a los valencianos y a las valencianas", ha remarcado Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación tras formalizar esa candidatura. En esta línea, ha asegurado, "con todo el convencimiento", que València es su "proyecto personal y de vida".

Pilar Bernabé ha expuesto que esta ciudad es su "casa" y el lugar en el que ha crecido "como persona" y donde ha "trabajado y convivido". "Es mi ciudad. Este es mi proyecto vital, mi proyecto político y el que quiero compartir con todas y con todos", ha dicho.

A su vez, ha avanzado que, "frente a otras y otras candidaturas", va a hacer una campaña electoral en la que va a "hablar de València" y cuyo centro será "la ciudad y la gente que vive" en ella. "No hablaré ni de la fruta, ni de las frutas, ni de Nueva York, hablaré de València, de lo que le interesa a la gente", ha remarcado.

La candidata socialista ha avanzado que sus primeras medidas si llega a la Alcaldía de la capital valenciana serán "aplicar la Ley de Vivienda", para poner en marcha "políticas valientes" frente a "los apartamentos turísticos en las zonas residenciales", y aplicar la tasa turística "para poner orden a un turismo desmadrado" y que los ingresos que generen repercutan en "mejorar los servicios de esta ciudad.

También ha adelantado que pondrá en marcha "un proceso de renaturalización" porque "València necesita árboles", y que dignificará y pondrá en valor "a las familias de los 17 fallecidos por la dana de 2024, que todavía no han sido atendidas por la alcaldesa" actual, María José Catalá.

Preguntada por el tiempo que compaginará su cargo como delegada del Gobierno y la faceta de candidata a la Alcaldía, ha respondido que estará en el primero "todo el tiempo que pueda continuar sirviendo a los valencianos y valencianas" desde esa responsabilidad por que el Ejecutivo central "es imprescindible en la ciudad de València". "Cada medida, cada infraestructura por la que el Gobierno apuesta en esta ciudad, es una mejora para la vida" de sus vecinos, ha subrayado.