Bernabé sobre las presuntas recolocaciones: "Volvemos otra vez a esa época de falta de transparencia"

Archivo - Pilar Bernabé en imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestado, en relación con las diligencias de investigación abiertas a la alcaldesa de València, María José Catalá, la presidenta del Puerto, dos ediles y cuatro trabajadores públicos, por las presuntas recolocaciones "a dedo" de personal público, que la ciudad "vuelve otra vez a esa época de falta de transparencia".

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntada por esta investigación de Fiscalía Anticorrupción en su visita a Riba-roja de Túria (Valencia).

La delegada ha manifestado que "València necesita luz, transparencia y futuro". "La València por la que los vecinos y las vecinas y los ciudadanos se levantan cada día es por la ciudad que mira el futuro, la ciudad que olvida y quiere olvidar los tiempos del pasado.

Esos tiempos, ha añadido, en los que ha recordado que el Gobierno de España fue el que tuvo que rescatar y condonar una deuda de 400 millones de euros en el Puerto del Consorcio de Valencia 2007. "400 millones de euros que el Gobierno de España condonó para que esa luz que necesitaba la ciudad pudiese salir", ha dicho.

Sin embargo, ha lamentado, ahora "volvemos otra vez a esa época de falta de transparencia, falta de rigor y València necesita rigor, transparencia y, sobretodo, lo que no necesita son este tipo de comportamientos", ha criticado.

Y ha insistido: "València necesita certezas, transparencia, seguridad y rigor. Y está claro y es evidente que últimamente la ciudad aparece en los telediarios como antiguamente, en esa época añorada de Catalá que tanto reivindica, esa época añorada que desde luego València no necesita". "València necesita una ciudad que mire al futuro y que lo haga con honestidad y transparencia", ha apostillado.