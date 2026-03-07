Bernabé ratifica "la apuesta sólida" del Gobierno con "la erradicación de la violencia contra la mujer"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, atiende a los medios. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ante el 8M, Día Internacional de las Mujeres, ha ratificado, "la apuesta sólida" del Ejecutivo con "la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres y con la erradicación de cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres".

La delegada ha reiterado, como se pone de manifiesto en la declaración institucional del 8M, "el compromiso firme" del Gobierno de España para que las mujeres y niñas puedan ejercer sus derechos, protegidos por sistema de justicia "accesibles, eficaces y libres de discriminación", ha informado el Gobierno en un comunicado.

"A pesar de los avances --ha dicho la delegada-- persisten desigualdades que exigen reforzar el compromiso de las instituciones". Las mejoras, a su juicio, "no nos deben llevar a la complacencia, es necesario seguir avanzando en corresponsabilidad y estabilidad laboral, y en un sistema público de cuidados".

También es "imprescindible continuar fortaleciendo la coeducación, la protección de la infancia y la adolescencia y la respuesta frente a todas las formas de violencia contra las mujeres". En este último aspecto, Bernabé ha recordado que "el principal reto al que nos enfrentamos en estos momentos es el espacio de las mujeres en el entorno virtual y digital".

Los datos, ha indicado, "son abrumadores, siete de cada diez jóvenes se han sentido acosadas en la red en algún momento de su vida". Según ha añadido, "los algoritmos tienen ideología y que es contraria a la igualdad entre hombres y mujeres". Por ello, "hay que pelear en este espacio y buscar la manera de que las mujeres en la red no sean expulsadas".

En esta línea, tal y como ha indicado, se encaminan las iniciativas del Gobierno destinadas a garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

MEDIDAS PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES

También, Bernabé ha recordado que, en los últimos años, el Gobierno de España ha impulsado medidas para "reducir las desigualdades que todavía existen". Así se ha mejorado la protección económica de las mujeres con la revalorización de las pensiones o se ha reducido la temporalidad con la reforma laboral, ha apuntado.

Además, con el incremento del salario mínimo interprofesional se ha favorecido a sectores altamente feminizados. También con la extensión de los planes de igualdad, el refuerzo de los mecanismos de transparencia retributiva o el impulso de políticas públicas de corresponsabilidad, se ha contribuido a mejorar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, ha comentado.

Paralelamente, se han reforzado las actuaciones de la Inspección de Trabajo frente al acoso sexual y por razón de sexo y se ha avanzado en garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos de representación política, institucional y económica.

La delegada ha manifestado que "el Gobierno de España ha continuado también fortaleciendo los instrumentos institucionales contra la violencia de género" a través de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el impulso del Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria o la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

También Bernabé ha reconocido "el papel imprescindible del movimiento feminista", al tiempo que ha subrayado que "ninguna sociedad puede considerarse plenamente democrática mientras la mitad de su población siga encontrando obstáculos para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad". La igualdad --ha concluido-- "no es solo una cuestión de justicia, es una condición esencial para el progreso colectivo y para la calidad de nuestra democracia".