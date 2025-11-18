Bernabé tacha a Mazón de "mentiroso patológico" y cree que la comparecencia en el Congreso es "una muestra más"

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha tachado al 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, de "mentiroso patológico" y ha asegurado que su "actuación" en las comisiones de investigación de Les Corts y del Congreso es "una muestra más de lo que viene siendo" la "actitud habitual" del dirigente valenciano.

"En realidad lo difícil es encontrar una verdad al señor Mazón", ha asegurado este martes tras presentar a las pedanías del sur de València el plan para la mejora de la resiliencia frente a inundaciones, donde ha hecho hincapié en que Mazón "no ha dicho ni una sola verdad" durante el último año tras la dana.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, al ser preguntada después de que la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la dana haya requerido, a petición de la acusación que ejerce la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, las grabaciones completas de las comparecencias del 'president' de la Generalitat en funciones en las comisiones de investigación en Les Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados.

Por ello, ha señalado, "hay que ir haciendo un puzzle permanente de hemeroteca con todas las mentiras" que Mazón "lleva diciendo prácticamente desde el día después o desde el mismo día" de la dana, el 29 de octubre de 2024.

Dicho esto, ha asegurado que su "actuación" en las comisiones de investigación en Les Corts y en el Congreso es "una muestra más de lo que viene siendo" la "actitud habitual" del dirigente valenciano: "Es a lo que estamos acostumbrados".

"PROTEGIDO Y APLAUDIDO POR TODO SU PARTIDO"

"Vamos superponiendo ahí declaraciones, falsedades, mentiras, manipulaciones que ha ido diciendo a lo largo de todo este año y que demuestran por sí mismas que es un mentiroso patológico que, además, está protegido, aplaudido por todo su partido, el PP", ha expresado.

Además, ha incidido en que sus "compañeros de partido, con su presidente del partido en la cabeza", Alberto Núñez Feijóo, "ha demostrado que también mintió cuando dijo que desde el día 28 --de octubre de 2024-- estaba informado en tiempo real de todo lo que estaba pasando" en Valencia. "Hemos vuelto a ver que también eso es mentira", ha recalcado.

Finalmente, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha concluido: "Lo del Partido Popular con la mentira es una costumbre habitual a la que nos viene sometiendo al pueblo valenciano desde el último año".