Bernabé, sobre el veto de cofrades de Sagunt a las mujeres: "Tiene unos tintes absolutamente contrarios a la igualdad"

Bernabé en el acto de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este lunes que la votación este domingo de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto (Valencia), en la que se ha vuelto a rechazar la presencia de mujeres en la Semana Santa de la localidad, tiene "unos tintes, desde luego, absolutamente contrarios a lo que supone la igualdad entre hombres y mujeres".

Así lo ha manifestado Bernabé este lunes en declaraciones a los medios tras el acto de toma de posesión del nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda.

En este sentido, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha asegurado que el Ejecutivo central "estará siempre al lado de las mujeres en cualquier ámbito de la vida", así como "en contra de cualquier discriminación" hacia ellas.

Además, ha remarcado que el Gobierno de España, tanto desde el Ministerio de Igualdad como desde el de Industria y Turismo, en este caso desde la Secretaría de Estado de Turismo, van a trabajar de la mano para "que no se normalicen" estas situaciones.