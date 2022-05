Bernardo Atxaga: "El éxito con mayúsculas para un autor es dejar un rastro en la mente y vida de los lectores"

El escritor advierte de "un factor extraordinariamente negativo" y nuevo en España: "la constitución de la nación central"

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor Bernardo Atxaga (Asteasu, 1951) asegura que "el éxito con mayúsculas para un autor es dejar un rastro, una impresión, un recuerdo o una frase en la mente y en la vida de los lectores, eso es lo grande y comparativamente el éxito en ventas es muy poca cosa".

Así lo ha asegurado el autor, en declaraciones a Europa Press en València, donde ha recibido el homenaje de la Fira del Llibre por su brillante trayectoria.

Atxaga es el escritor en euskera más vendido. Preguntado por si cree que aún existen prejuicios, por un lado, y complejos, por otro, ante la literatura en lenguas cooficiales distintas al español, el escritor ha hecho notar que actualmente coexisten dos fenómenos de distinto signo.

Por un lado, ha dicho, "hay un factor extraordinariamente negativo, que es una novedad en este país: la constitución de la nación central". "Antes no la había, había un centro, una metrópolis, la sede del Gobierno..., pero no una nación que cumpliera con todos los requisitos nacionalistas que ya han sido señalados y descritos en la historia". "Se nota muchísimo --ha insistido-- porque tiene todos los tics nacionalistas. Hablan de ellos mismos gracias, entre otras cosas a que los grandes medios hablan de ellos y están allí".

Y "al lado y como contrapunto, hay muchísima gente que tiene curiosidad por saber qué se hace y escribe en otros lugares. Veremos a ver qué depara el futuro y cuál de las dos sensibilidades triunfa".

Bernardo Atxaga, por su parte, ha subrayado el contacto y relación habitual que ha mantenido con las distintas lenguas y ha recalcado que para él autores como Joan Fuster han sido "una referencia".

"SOMOS SERES INSEGUROS"

Sobre qué supone para él, pese a su veteranía, recibir premios como el que le concede la Fira, el autor vasco comenta: "Los escritores, como los carpinteros, como los taxistas, como los ingenieros, como casi todo el mundo, son seres inseguros. No hay garantía de que la musa nos haya inspirado bien, puede habernos engañado, de forma que uno nunca está seguro de si lo que ha escrito merece o no la pena. Somos seres inseguros; yo también".

Atxaga ha acudido a la cita literaria con una nueva obra, 'Desde el otro lado' (Alfaguara), editado tras su anuncio de que renuncia a la novela para encontrar más libertad. "Me he dado el gusto de olvidarme del género social por excelencia, la novela, y escribir los relatos que más placer me dan tanto como escritor como lector", confiesa.

Ofrece así una colección de relatos que tienen "algo de alegórico en el sentido de que son metáforas". Aunque aparecen animales y fantasmas los temas que se cuentan son "muy reales". "Espero, al menos, que tengan un sentido más universal y puedan alegrar o consolar a lectores que están lejos de mí", ha concluido.

Bernardo Atxaga es un nombre clave de la literatura. En 1985, con su novela 'Bi anai' ('Dos hermanos') creó la región mítica de Obaba, en la que recrea sus recuerdos de infancia del ámbito rural vasco combinándolos con una desbordante fantasía. En Obaba

precisamente se enclava la que se considera su obra maestra, 'Obabakoak', que recibió el Premio Nacional de Narrativa en 1989, traducida a 26 idiomas y llevada al cine en 2005 por Montxo Armendáriz.