Bétera mima las 'Alfàbegues' para su fiesta de olor y color: "Son muy simbólicas"

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Bétera, en la comarca del Camp de Turia, ultima los cuidados y preparativos de las 'Alfàbegues' --albahacas--, que el próximo 15 de agosto, como es tradición, saldrán en procesión por sus calles en honor a la Virgen de la Asunción.

En el marco de esta ofrenda a la Virgen salen en procesión 16 plantas de gran tamaño, que recorren un kilómetro. "Sembramos las alfàbegues a finales de marzo o principios de abril desde la semilla, desde cero. Luego las entutoramos y empezamos el riego", explica a Europa Press Televisión el 'mestre alfabeguer' Ramón Asensi.

"Se trata de una planta tropical que requiere mucha agua. Ahora en agosto la regamos veinte veces al día. Es en estas noches tropicales en las que la planta crece más, le gusta mucho el calor. Suelen crecer de 2 a 3 centímetros al día, por eso cuando llega el 15 de agosto y tienen ya 4 meses y medio se hacen muy grandes. Por último, como paso también clave, toca desollar, le quitamos la flor, y como la planta quiere reproducirse, cuando le quitas la flor vuelve a crecer. Nosotros la volvemos a quitar y crece de nuevo. Así mientras luchamos contra ella la planta sigue creciendo", detalla.

Este año no se ha podido batir récord de altura, ya que se ha sembrado más tarde al retrasarse el inicio por las lluvias de marzo. "Todavía no podemos saber en exactitud cuánto miden ya que las mediremos el 14 de agosto, pero tendrán alrededor de 3 metros, están cerca del récord pero no llegan a alcanzarlo", apunta Asensi.

"Utilizamos abonos especiales para hacer crecer a la planta, pero no me gusta hablar de fórmulas secretas o mágicas, porque la realidad es que es todo un proceso. No hay algo que con un truco se pueda conseguir una albahaca de tres metros en casa. Es todo un proceso que hay que seguir paso a paso. Al final la planta es un ser vivo, puede tener enfermedades y hay que aprender de ella, saber cómo verla, cómo reacciona, qué hay que hacer para poder conseguir que lleguen al estado en el que están ahora", explica el espacialista.

El 'mestre' subraya que la alf+abega es "un ser vivo y hay que cuidarlo, así que hay que venir siempre". Aquí la alfàbega solo se utiliza para la ofrenda del 15 de agosto y nunca nos la comemos. Hay excepciones y gente que lo hace, pero no es lo normal. Al final se siente como si te comieras a un hijo, es muy simbólica".

"Invito a la gente a que venga el día 15 a ver la ofrenda, porque es una de las grandes fiestas de Valencia, llena de color, de aroma, de diversión y de espectáculo. Es una procesión, pero es una procesión festiva, con confeti y música. Es una cosa que te marca, porque es una fiesta única".

"TRABAJAS CON SERES VIVOS"

"Lo más bonito de este trabajo --continúa-- es que trabajas con seres vivos. Aprendes a respetar a las plantas y las ves crecer, desde que son una semillita hasta que alcanzan los tres metros. Es una planta muy agradecida que necesita muchos ciudados, pero verla crecer semana a semana es muy gratificante y muy bonito".

Por otra parte, ha recordado que este año se han sembrado más que otros años como una "muestra de afecto y solidaridad por las víctimas de la dana". "La alfàbega es el emblema más querido y más importante de Bétera, así que hemos querido tener ese pequeño detalle con los pueblos que han estado más afectados por la dana", ha agregado.

En concreto, un total de 37 municipios afectados por la barrancada recibirán una de las 'alfàbegues' de Bétera. La localidad ha puesto en marcha la campaña de 'germanor' 'La força d'un gran poble: pobles germans' con la que se repartirá el símbolo por excelencia de la localidad, exponen duentes municipales.

Recibirán las 'Alfàbegues' las localidades de Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Bugarra, Buñol, Calles, Carlet, Catarroja, Cheste, Xirivella, Chiva, Llocnou de la Corona, Llombai, Massanassa, Montroy, Paiporta, Pedralba, Picanya, Picassent, Real, Requena, Sedaví, Silla, Torrent, Utiel, Riba-Roja de Túria, Loriguilla, Vilamarxant y las pedanías valencianas de La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar-Oliveral.