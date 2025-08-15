Bétera ofrenda sus 'Alfàbegues' a la Virgen de la Asunción en la tradicional Rodà - AYUNTAMIENTO DE BÉTERA

VALENCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Bétera ha vivido su día grande de la Virgen de la Asunción con una tradicional Rodà. Un total de 16 'alfàbegues' de un espectacular tamaño han salido del 'Corral de les Alfàbegues' donde desde finales de marzo, el 'Mestre Alfabeguer', Ramón Asensi, las cultiva con cariño y esmero. Ocho han acompañado a la Primera Obrera Soltera, Mar Alcácer Ferrando, y ocho más a la Segunda Obrera Soltera, Marta Ricart Sánchez.

'La Rodà' ha comenzado pasadas las 10 de la mañana cuando el Huerto de les 'Alfàbegues' ha abierto sus puertas "para mostrar el esplendor de su icono por excelencia", según ha relatado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ataviada con su tradicional camisa del día 15 ha destacado "el valor tan importante de nuestras Alfàbegues, el símbolo más representativo y más querido por todos los beteranos y beteranas". Un icono que, como bien ha manifestado, "va ineludiblemente aparejado a las máximas representantes de las Fiestas, que hoy, 15 de agosto, son las Obreras Solteras".

Este año Mar Alcácer Ferrando, Primera Obrera Soltera, y Marta Ricart Sánchez, Segunda Obrera Soltera, han lucido sus mejores galas con unos vestidos típicos de su cargo que muestran la riqueza de la indumentaria de esta fiesta ancestral que rinde pleitesía a la Virgen de la Asunción.

La Primera Obrera Soltera ha lucido un vestido confeccionado a mano con una tonalidad champagne mientras que la Segunda Obrera Soltera ha elegido el color perla para su vestido también confeccionado a mano por expertas modistas.

Ambas han recorrido el trayecto bajo sus sombrillas hechas a mano y portadas por sus sombrilleros en un día donde las temperaturas han sido especialmente altas y donde no ha faltado la tradicional 'volteta i el peuet', un gesto exclusivo de las Obreras. Esta indumentaria única, también se completa con las camisas floreadas de los Mayorales y sus pañuelos bordados a mano con una rica ornamentación floral.

AUTORIDADES INVITADAS

En la Rodà del día 15 siempre participan autoridades políticas, civiles, festivas, militares y asociativas y este año Bétera ha contado con la presencia del director general de Diversidad, Stephane Soriano, y con el diputado provincial de Cultura, Paco Teruel.

Stephane Soriano es un habitual al igual que el alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, pero para Paco Teruel es la primera vez que vive este espectáculo de 'aroma de somni' y confeti al igual que el Teniente Coronel del CGTAD, Manuel V. Novella.

Este año también han querido estar presentes los alcaldes de las pedanías afectadas por la dana, Rafael Arnal, de La Torre y Consuelo Tarazona, de Forn d'Alcedo. Una invitación que recibieron junto a la 'Alfàbega' solidaria que este año el Ayuntamiento de Bétera ha enviado a los municipios más afectados por la dana en un gesto de estima y 'germanor'.

CONFETI PARA TODOS

Once toneladas de confeti han cubierto las calles de Bétera. Los Mayorales son los encargados, cada año, de llenar las calles de Bétera con kilos y kilos de confeti sin otro objetivo que, como dice la leyenda, "tapar al resto de mujeres y que únicamente sobresalga la belleza de las dos Obreras Solteras", máximas protagonistas de este día.

Este 2025 se han lanzado 9.000 kg de confeti de colores y al llegar a la Plaza del Sol, como viene siendo costumbre, han inundado a los allí presentes con 2.000 kg de confeti de color azul, su color representativo este año.

A la llegada de les 'Alfàbegues' a la plaza de la iglesia, las Obreras Casadas, vestidas de riguroso negro, aguardan a las dos Obreras Solteras para colocarles la mantilla y acceder juntas a la parroquia de la Purísima Concepción a ofrendar a la Virgen las 16 'alfàbegues' que llevan en procesión.

Un momento único, en el que Amparo Olmos Cerdà, Primera Obrera Casada y Toña Morcillo González, Segunda Obrera Casada, han vivido con lágrimas en los ojos al ver a Mar Alcácer Ferrando, Primera Obrera Soltera y Marta Ricart Sánchez, Segunda Obrera Soltera, entrar a la plaza de la iglesia. A continuación, han accedido al templo que se ha llenado del perfume característico de esas 16 'alfàbegues' que ya adornan el altar.

CORDÀ

Al llegar la madrugada, los Mayorales junto a las Peñas Coeteras Vol Lliure, Amics del Coet, Fogoners 1.5 y Fills de la Pólvora, iluminan el cielo de Bétera en una 'Cordà' que este año cuenta con 400 metros de longitud y 4.000 'coets' que harán vibrar a los allí presentes.

Previamente los visitantes podrán disfrutar de la solemne Procesión por las calles de Bétera que finalizará con el encendido del 'Coet de Luxe', un 'coet' único confeccionado 'exprofeso' para los Mayorales por la Pirotécnia beterense Rausell.