La Biblioteca Pública Azorín de Alicante cerrará del 8 al 12 de septiembre por obras de renovación eléctrica - BIBLIOTECA AZORÍN

ALICANTE, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Azorín de Alicante permanecerá cerrada al público entre los días 8 y 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive, debido a las obras de reforma del centro de transformación eléctrica que suministra la baja tensión al edificio.

La intervención es necesaria para renovar y adecuar las instalaciones eléctricas a la normativa actual, garantizando la seguridad del personal y de los usuarios, así como el correcto funcionamiento de los servicios bibliotecarios, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La actuación supondrá la interrupción temporal de los servicios presenciales de la biblioteca, incluyendo el acceso a las salas de lectura, el préstamo de documentos físicos, el uso de ordenadores públicos y las actividades culturales programadas.

La administración autonómica ha precisado que si los trabajos concluyen antes de lo previsto, su reapertura se adelantará y se anunciará a través de la página web oficial y las redes sociales de la biblioteca.

La Biblioteca Pública Azorín es un centro de titularidad estatal y gestión autonómica, en virtud del convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat y forma parte de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado.

Esta biblioteca es "un referente cultural" en la ciudad de Alicante y ofrece una amplia colección de fondos, tanto físicos como digitales, así como actividades permanentes de fomento lector, acceso a la información, apoyo al estudio y dinamización cultural para todos los públicos.

Durante los días de cierre, los usuarios podrán seguir accediendo a los servicios digitales de lectura, préstamo y consulta a través de la plataforma eBiblio Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha lamentado los "posibles inconvenientes ocasionados" por esta parada técnica, que ha asegurado que "permitirá mejorar el servicio y la seguridad de las instalaciones".