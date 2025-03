Big Sound, galardonado con el premio 'Best Live Performance' en la IX edición de Iberian Festival Awards

VALÈNCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival de música urbana Big Sound ha sido premiado en la IX edición de los Iberian Festival Awards, celebrada en Portugal, con el galardón a 'Best Live Performance (PT/ES)' por el show de Quevedo en 2024.

Estos premios reconocen los logros de los festivales ibéricos y su impacto en la industria, promoviendo la colaboración entre España y Portugal, según ha indicado la organización del festival en un comunicado.

Big Sound también era finalista en diversas categorías tanto del voto del público como del jurado como en 'Best Venue', 'Best Live Performance', 'Best Communication & Marketing Strategy', 'Best Brand Activation', 'Best Festival Photo' y 'Best Major Festival'.

Finalmente, el festival llegó a la final tras destacar en tres categorías del voto popular: 'Best Major Festival', 'Best Festival Photo', por una imagen de Manu González capturando la actuación de Aitana en la edición de 2024, y 'Best Live Performance (PT/ES)' por el show de Quevedo, que fue seleccionado por el jurado como el mejor en esta última categoría. Además, fue el único festival de la Comunitat Valenciana finalista en varias categorías que regresó con un galardón.

En 'Best Live Performance (PT/ES)', compitió con artistas y festivales de renombre como Doja Cat (Rock in Rio Lisboa), Green Day (O Son do Camiño), Macklemore (Marenostrum Fuengirola), The Prodigy (Icónica Sevilla Santalucía Fest) y Bomba Estéreo (WARM UP Estrella de Levante).

El director del festival, Juanjo Talaván, y el director artístico, Miguel Torres, han sido los encargados de recoger el galardón. Tras los agradecimientos de Talaván al equipo, Torres ha dedicado el premio a Quevedo. "Este premio también es para Pedro (Quevedo), el artista en el que confiamos hace ya tres años", ha destacado, al tiempo que ha agregado que el artista "tiene las puertas del festival abiertas como siempre".

Desde la organización del evento han expresado que recibir este premio es "un orgullo inmenso, especialmente en un momento tan significativo". "Lo que comenzó como un festival pionero en nuestro país, brindando espacio a una nueva generación de artistas, se ha consolidado en pocos años como un referente en Europa dentro de un género que hoy domina la escena global", han resaltado.

"A lo largo de este camino, hemos mantenido nuestro compromiso de ser una plataforma para el talento nacional, al mismo tiempo que nos convertimos en el punto de encuentro anual de las giras y estrellas internacionales más importantes", han destacado, al tiempo que han agradecido "especialmente al público fiel, cuyo apoyo y cariño impulsa a seguir creciendo, así como a las agencias de 'booking', artistas y patrocinadores, por ser parte esencial de esta trayectoria".

EDICIONES BIG SOUND

La V edición de Big Sound València tendrá lugar el 27 y 28 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y contará con presentaciones "exclusivas" en la Comunitat Valenciana de Ozuna y María Becerra, así como el regreso de "grandes" nombres que "han marcado la historia del festival", como Nicky Jam, Bad Gyal, Juan Magán, La Zowi y Ptazeta.

Además, se incorporan por primera vez artistas como Amaia, Nil Moliner, Abraham Mateo y Omar Montes, mientras que el talento emergente estará representado por Julieta, Belén Aguilera, Figa Flawas, DePol, Mushkaa, Parkineos, Inés Hernand DJ Set y Pignoise. Un momento "especial" lo protagonizará Leire Martínez, quien regresa a los escenarios para iniciar su carrera en solitario.

Por otro lado, la II edición del festival en Sevilla se celebrará el 29 de junio en la plaza de España, dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Este año el cartel estará encabezado por Ozuna, acompañado por los ritmos latinos de Henry Méndez y las actuaciones de Abraham Mateo, Mafalda Cardenal y Gynebra.

Por primera vez, el festival llega a Galicia con la primera edición de Big Sound Pontevedra, que se celebrará los días 11 y 12 de julio en el parque de Tafisa. Encabezando esta edición estarán Nicky Jam, Juan Magán y Cali y El Dandee, junto a la "fusión de tradición y vanguardia" de Amaia, Tanxugueiras y Rels B. Leire Martínez debutará su nueva etapa en solitario en uno de los momentos "más esperados" del festival.

El talento femenino brillará con La Zowi, Ptazeta, Julieta y María Escarmiento, mientras que la diversidad sonora estará representada por Omar Montes, Abraham Mateo, DePol y Marc Seguí. Como broche de oro, Luck Ra sorprenderá con su "inconfundible" fusión de cuarteto y trap.