El Biobanco de Isabial triplica el número de muestras biológicas en cinco años y supera las 157.000 - GVA

VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Biobanco del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), dependiente de la Conselleria de Sanidad, ha triplicado el número de muestras biológicas almacenadas en cinco años y ha superado las 157.000, frente a las 51.000 que albergaba en 2020, gracias a la colaboración altruista de 40.466 donantes.

El material biológico se almacena para posibilitar la ejecución de proyectos de investigación biomédica y se aseguran los requerimientos éticos, científicos y técnicos que exige la legislación nacional e internacional, ha señalado la Generalitat en un comunicado.

En la actualidad, el Biobanco de Isabial dispone de un total de 115 conjuntos de muestras biológicas y cada uno de ellos corresponde a una patología. Entre los más destacados, al contar con un mayor número de muestras, están los de cáncer, con 66.721 muestras, los de enfermedades neurológicas que cuentan con 9.354 y los de cardiovasculares, con un total de 2.775 muestras. El Biobanco dispone, además, de un total de 368 muestras específicas de cáncer, con el fin de favorecer la investigación en esta patología catalogada como enfermedad rara.

De la actividad que el Biobanco de Isabial ha llevado a cabo durante el último año destaca la creación de un nuevo conjunto de muestras sobre ataxias, que favorecerá la investigación en esta patología. La ataxia es un trastorno neurológico que afecta a la coordinación muscular y el equilibrio. No es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de daño en el sistema nervioso, especialmente en el cerebelo, que es la parte del cerebro encargada de coordinar los movimientos.

NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Durante el último año las muestras biológicas conservadas en el Biobanco de Isabial han permitido la realización de once nuevos proyectos de investigación y la mayoría de ellos, un total de seis, han sido sobre cáncer. El resto de las muestras han sido puestas a disposición de diferentes grupos de investigación para llevar a cabo estudios sobre enfermedades infecciosas, neurológicas y endocrinología.

Para la coordinadora del Biobanco de Isabial, Ana Martínez, "el alto volumen de muestras biológicas almacenadas se debe a la aportación altruista de más de 40.000 donantes, que, tras firmar el consentimiento informado, posibilitan la realización de futuras investigaciones".

"Cuando un paciente firma el consentimiento informado, accede a donar muestras para investigación y permite, además, el acceso a la historia clínica, para que se pueda obtener información relacionada con la enfermedad", ha indicado.

Por su parte, la directora científica de Isabial y directora del Biobanco, Cristina Alenda, ha resaltado "el crecimiento sostenido del Biobanco en los últimos años" y ha afirmado que "refleja el compromiso con la excelencia científica y la medicina personalizada".

"Esta expansión --ha continuado la directora--, no solo nos permite conservar un mayor volumen y diversidad de muestras biológicas, sino que también abre nuevas oportunidades para impulsar investigaciones de alto impacto que mejoren la salud de la población. Nuestra plataforma se consolida como un recurso estratégico para la investigación local, nacional e internacional".

CONSERVACIÓN

Las muestras almacenadas en el Biobanco se conservan en condiciones específicas. Existen muestras que se guardan a temperatura ambiente, mientras que otras, la gran mayoría, están en la sala de congeladores, que dispone de ocho ultracongeladores para conservan las muestras a -80 grados. También hay material biológico que se conserva a -200 grados con nitrógeno líquido.

El Biobanco de Isabial está integrado en la Red Valenciana de Biobancos, que es una estructura cooperativa regional en la que se comparten recursos técnicos y proporciona soporte a nivel de gestión. Además, forma parte de la Plataforma ISCIII Biomodelos y Biobancos (PISCIIIBB), que tiene como objetivo proporcionar soporte científico-tecnológico avanzado a la investigación biomédica en España.