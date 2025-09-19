Bioparc pone en marcha un nuevo proyecto para la recuperación de lechuzas, especie declarada "vulnerable" a la extinción

VALÈNCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Bioparc refuerza la conservación de especies autóctonas con el inicio de un proyecto para repoblar el área periurbana de València con la vistosa lechuza común, una especie declarada "vulnerable" a la extinción.

Según ha informado en un comunicado, tras muchos meses de trabajo y la construcción de instalaciones específicas, Bioparc Valencia ha recibido cinco parejas de lechuza común (Tyto alba) para comenzar este proyecto de recuperación de esta ave que, en los últimos años, ha experimentado un "notable retroceso poblacional".

De hecho, en 2022 fue incluida como "Vulnerable" a la extinción en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada. Siguiendo el protocolo técnico, el personal de Bioparc se desplazó al centro Tierra Rapaz (La Rioja) que ha prestado su "total colaboración" para que los diez ejemplares de lechuza pudieran trasladarse a València.

De esta forma, ambos equipos profesionales han podido intercambiar conocimiento y facilitar el proceso de adaptación. Estos primeros días las aves están aclimatándose "de forma muy adecuada", con el seguimiento del personal encargado de su cuidado que ha dispuesto varios núcleos de cría "en condiciones óptimas y controladas para garantizar su bienestar y favorecer la llegada de los esperados polluelos".

La finalidad es reintroducir la lechuza en la zona periurbana de València como parte de las acciones previstas en el Convenio establecido con la Conselleria de Medio ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana para reforzar la fauna autóctona.

CARACTERÍSTICAS

El característico disco facial blanco con forma de corazón hace "especialmente bella esta rapaz nocturna con cualidades extraordinarias, como la vista, el oído o la particular estructura de su plumaje con el que consigue un vuelo asombrosamente silencioso", destaca Bioparc.

En este caso, se transmitirá la importancia de la lechuza común para este ecosistema pues, entre otras cosas, se estima que una lechuza adulta consume unos mil roedores al año --tres ratones diarios--. Así, una pareja reproductora criando activamente a sus pollos llega a eliminar anualmente más de 3.000 roedores.

El valor ecológico de las lechuzas es "inmenso y el mejor raticida natural que podríamos tener". Su presencia es un indicador de la calidad ambiental, al ser "muy sensible" a los pesticidas, la contaminación y la pérdida de hábitat, describe el parque de animales.

La transformación del medio agrario, con la intensificación de los cultivos, el aumento en la utilización de biocidas, la falta de lugares adecuados para nidificar y los atropellos son las principales amenazas para la especie, unido a la contaminación lumínica o el tráfico rodado, que también son "grandes" obstáculos para la supervivencia de las lechuzas que, hasta hace unas décadas, estaban presentes en el medio rural de toda España.