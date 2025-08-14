Bioparc Valencia recibe un grupo de cuatro ejemplares de lirón pigmeo africano, víctimas del tráfico ilegal

Los animales presentan una situación "delicada" por lo que el personal del parque trabaja "intensamente" para recuperarlos

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bioparc Valencia ha recibido un grupo de cuatro ejemplares de lirón pigmeo africano que habían sido víctimas del tráfico ilegal. Los animales, un macho y tres hembras, se encuentran en una situación "delicada" y el personal "trabaja intensamente para recuperarlo", según ha informado el parque de animales en un comunicado.

La Guardia Civil detuvo hace dos semanas a dos personas y se inautó en Cádiz de decenas de especies protegidas e invasoras transportadas en "pésimas condiciones". La actuación coordinada de la Guardia Civil de Cádiz y Tenerife con los servicios del Seprona y la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) consiguió frustrar la introducción ilegal en las Islas Canarias de una mochila con once cajas amontonadas que contenían diversos animales de especies exóticas invasoras y protegidas.

Los animales se hallaron en mal estado y fueron trasladados a Bioparc Fuengirola como entidad colaboradora Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) autorizada. Allí el equipo técnico realizó la identificación de diversos reptiles como varanos y serpientes, insectos, roedores o petauros del azúcar para posteriormente albergarlos en las instalaciones aportando las atenciones necesarias.

La pareja que estaba en posesión de las especies halladas fue detenida por delitos contra la flora y la fauna por tráfico de especies y por maltrato animal.

En el decomiso se encontraron cinco ejemplares de lirón pigmeo africano --Graphiurus murinus-- de los que uno no logró sobrevivir y el resto ha llegado a Bioparc Valencia. El grupo formado por un macho y tres hembras de este roedor se encuentra en una situación "delicada" y el personal de cuidado animal trabaja intensamente para recuperarlos.

Bioparc ha confirmado que se está habilitando un recinto en la zona que recrea la sabana con el objetivo de que próximamente puedan incorporarse en este entorno "adecuado para favorecer su bienestar y comportamiento natural", ha detallado.

El lirón pigmeo africano está incluido en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y su hábitat se distribuye en gran parte de África oriental y meridional.

"LACRA"

Bioparc Valencia lamenta la "lacra" que supone el tráfico ilegal de animales, que afecta a más de 4.000 especies según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Diversas organizaciones aúnan esfuerzos para erradicar este comercio ilegal "con efectos devastadores para la biodiversidad y los animales implicados". Al mismo tiempo, ha hecho una llamada a la "responsabilidad de las personas para truncar estas horribles prácticas porque estos animales exóticos nunca deben adquirirse como mascotas".

Los Bioparc, con la Fundación y los parques de Fuengirola, Valencia y el Acuario de Gijón, tienen como objetivo "la conservación de las especies, al mismo tiempo que ser plataformas de concienciación de la sociedad" y consideran prioritario dar a conocer estos casos "especialmente graves para la biodiversidad".

"La masacre de animales en la captura y también el daño en los ecosistemas donde se introducen como invasoras perjudican e incluso aniquilan a las especies autóctonas, en muchos casos endémicas. Este es un negocio que supone uno de los delitos medioambientales más lucrativos del mundo y que, una vez más, está en nuestra mano detener", señala el parque.