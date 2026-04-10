Archivo - Bombas Gens lanza una convocatoria internacional para la segunda edición de Media Server Sessions - BOMBAS GENS - Archivo

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, junto con el Festival Volumens y el equipo creativo de Vitamin Studio, ha anunciado una convocatoria internacional con motivo de la segunda edición de Media Server Sessions, que contará con sesiones inmersivas, integradas en su programación fija y que consolida la apuesta del centro por "impulsar la creación contemporánea vinculada al audiovisual y a los entornos inmersivos".

Bajo el 'claim' 'Where art, science and technology converge to create new immersive realities' --'Donde el arte, la ciencia y la tecnología convergen para crear nuevas realidades inmersivas--, el programa se presenta como una plataforma para artistas que trabajan en la intersección entre disciplinas, lo que "explora nuevas formas de percepción, narrativa espacial y experiencia sensorial", según ha señalado Bombas Gens en un comunicado.

"Con Media Server Sessions queremos seguir abriendo el centro a nuevos lenguajes, dando espacio a artistas que trabajan en los límites entre arte, tecnología y ciencia, y acercando estas prácticas a públicos cada vez más amplios", ha destacado la directora de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, Mónica Pérez.

La convocatoria está dirigida a creadores y colectivos desde el ámbito local al internacional con obras audiovisuales inmersivas finalizadas o en fase avanzada de producción y/o piezas adaptadas para VR.

Las obras inmersivas deberán tener una duración de entre cinco y 15 minutos y ser adaptables al sistema expositivo del centro, mientras que la duración de las obras de realidad virtual será de entre uno y cinco minutos.

El jurado, compuesto por representantes de Bombas Gens, Vitamin Studio y Festival Volumens, valorará especialmente aquellas propuestas que integren aproximaciones poéticas, narrativas o experimentales, y que dialoguen con marcos científicos o tecnológicos desde una perspectiva contemporánea y accesible.

Con todo, se seleccionarán dos obras audiovisuales inmersivas y una pieza de realidad virtual compatible con dispositivos PICO 4. Todas ellas formarán parte de la segunda edición de Media Server Sessions, que se celebrará los días 11, 18 y 25 de junio y 1 de julio de 2026. El programa se completará con un estreno invitado de Vitamin Studio fuera de la convocatoria.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de abril de 2026 y los resultados se comunicarán antes del 4 de mayo. Todas las solicitudes deben registrarse a través de formulario en la misma página web del centro.

UNA JORNADA PROFESIONAL EN DIÁLOGO CON EL PROGRAMA

Como novedad en la actual edición, Media Server Sessions se articulará en conexión con una jornada profesional organizada por Vitamin Studio en colaboración con TouchDesigner, que tendrá lugar los días 30 de junio y 1 de julio.

Este encuentro reunirá a artistas, desarrolladores e investigadores que trabajan con herramientas en tiempo real y lenguajes audiovisuales experimentales, lo que "refuerza el posicionamiento de València como un nodo activo en la creación digital contemporánea". La organización y el centro anunciarán próximamente el programa, plazo y coste de inscripción a las jornadas.

Asimismo, las entradas para las sesiones del programa estarán disponibles a la venta a partir del 7 de mayo.

PRIMERA EDICIÓN DE MEDIA SERVER SESSIONS

La primera edición de Media Server Sessions reunió en 2025 algunas de las propuestas más destacadas del arte digital contemporáneo, con piezas de Vitamin Studio, Lucas Gutiérrez, Jordi Massó, Lauren Moffatt y Desilence que mostraron las posibilidades expresivas del audiovisual y las nuevas tecnologías.

Esta primera temporada tuvo, además, un "broche final especial" de la mano de Sergi Palau y Edu Comelles, que presentaron una reinterpretación sonora y visual en clave inmersiva del universo Berlanguiano.

El proyecto tuvo una "excelente acogida" por parte del público, con entradas agotadas en prácticamente todas las sesiones, algo que confirma "el interés creciente por este tipo de experiencias inmersivas".

"La primera edición nos permitió comprobar el interés real del público por este tipo de propuestas, animándonos a seguir desarrollando este formato, ampliando su alcance y su dimensión internacional", ha concluido Pérez.