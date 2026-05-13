Bombas Gens presenta de Media Server Sessions con un programa "centrado en el talento valenciano"

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VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals presenta la segunda edición de Media Server Sessions, su línea de programación dedicada a la creación audiovisual e inmersiva, que celebrará nuevas sesiones los días 11, 18 y 25 de junio y 1 de julio, y que estará "centrada en el talento valenciano".

El programa incluirá dos piezas inmersivas y una experiencia de realidad virtual seleccionadas mediante open call, además de otra pieza de carácter inmersivo de Vitamin Studio, colaborador del proyecto.

Cerca de un 60% de las candidaturas para la convocatoria de esta nueva edición de Media Server Sessions, lanzada el pasado mes de abril junto a Festival Volumens y Vitamin Studio, son propuestas de estudios o artistas internacionales, procedentes de Japón, Alemania, Francia, China, Portugal, Islandia, Reino Unido o Lituania.

Sin embargo, el jurado, integrado por representantes de las tres entidades, ha destacado especialmente el alto nivel, la originalidad y la calidad de las propuestas valencianas o desarrolladas por artistas residentes en València, lo que ha llevado a configurar una edición integrada exclusivamente por creadores vinculados a la escena local, convirtiendo el programa en una muestra del dinamismo y la proyección de la comunidad artística digital valenciana.

"La buena acogida de la open call para esta segunda edición de nuestras Media Server confirma el crecimiento de este proyecto y su consolidación como plataforma internacional y, al mismo tiempo, nos ha permitido comprobar el extraordinario momento creativo que vive la escena valenciana vinculada al arte digital y los formatos inmersivos", señala, en un comunicado, Mónica Pérez Blanquer, directora de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals.

Entre las obras seleccionadas se encuentra Col.lapse, del colectivo Archivo Cero, una pieza inmersiva que dialoga entre la luz, el sonido y la presencia; el equilibrio y la ruptura, el control y la deriva. La obra explora el instante en que emerge un nuevo orden: no como cierre, sino como apertura continua donde todo se construye desde la transformación.

También se presentará Frontalidad Rota, de Pablo Iglesias y Óscar Fernández (opiodelmono x oniriart), obra de carácter inmersivo que parte de un único carácter tipográfico para construir un sistema envolvente donde la repetición, la acumulación y la fragmentación transforman progresivamente el significado original y la percepción de la imagen.

En el apartado de realidad virtual podrá verse Latido, del artista digital Laureano Solis, una experiencia VR interactiva que explora la relación entre música de raíz, cuerpo, danza y espacio digital. A través de los sonidos de percusión analógica del músico de folclore argentino Nazareno Saavedra, la pieza propone una experiencia inmersiva en la que cada desplazamiento del usuario modifica en tiempo real tanto la coreografía como la composición sonora, generando recorridos únicos para cada visitante.

Por su parte, Vitamin Studio estrenará 'Matt3R II: The Architecture of Existence', una pieza que prolonga la exploración iniciada en Origin of Creation, llevando al espectador de lo invisible a lo casi tangible, transformando fuerzas antes imperceptibles en estructuras que quieren existir físicamente.

GEOMETRÍAS MONUMENTALES

La obra despliega geometrías monumentales y abstracciones arquitectónicas emergen, colapsan y se transforman continuamente, en un espacio donde la luz y la materia se funden, ofreciendo un paisaje sensorial donde la arquitectura se percibe como energía, geometría y luz, en constante movimiento y transformación.

Las sesiones tendrán lugar los días 11, 18 y 25 de junio y 1 de julio de 2026 en Bombas Gens Centre d'Arts Digitals. Cada una de las piezas estará acompañada por un vídeo de presentación de los artistas y estudios participantes, favoreciendo una aproximación más cercana a sus procesos creativos.

Los pases estarán acompañados por sesiones musicales organizadas en colaboración con el Festival Volumens de la mano de su director, Antonio J. Albertos (H4L900) en el jardín del espacio patrimonial de Bombas Gens.

ENCUENTRO PROFESIONAL

Como novedad, el programa se completa en esta edición con la TouchDesigner Meetup Valencia 2026, un encuentro profesional organizado por Vitamin Studio y Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, con la colaboración de LABA Valencia School of Art, Design & New Media, que se celebrará los días 30 de junio y 1 de julio.

Durante dos jornadas, la sala inmersiva del centro cultural se transformará en un espacio de intercambio, aprendizaje y experimentación alrededor de la herramienta para la creación multimedia TouchDesigner y las tecnologías creativas en tiempo real.

La cita reunirá a artistas digitales, creative coders, diseñadores, técnicos, desarrolladores e investigadores especializados en realtime y nuevos formatos audiovisuales, reforzando el posicionamiento de València como uno de los polos emergentes de creación digital contemporánea.

El programa incluirá charlas, presentaciones y showcases centrados en distintas áreas del desarrollo visual y técnico, desde arquitecturas complejas dentro de TouchDesigner hasta workflows de iluminación, audio reactivo, sistemas inmersivos, visuales generativos, instalaciones interactivas y experiencias audiovisuales de gran formato.

Además de las ponencias, el meetup fomentará el networking entre artistas, estudios, desarrolladores y estudiantes, generando un entorno para compartir procesos, descubrir nuevas herramientas y conectar con la comunidad creativa.

El encuentro contará con aforo limitado y la entrada tendrá un coste de 30 euros, con un 25% de descuento para las inscripciones formalizadas antes del 31 de mayo. Las inscripciones pueden realizarse en www.bombasgens.com en el apartado de venta de entradas, seleccionando la fecha del 30 de junio.

La primera edición de Media Server Sessions, celebrada en 2025, reunió propuestas de artistas y estudios como Vitamin Studio, Lucas Gutiérrez, Jordi Massó, Lauren Moffatt o Desilence, logrando agotar prácticamente todas sus sesiones y consolidando el interés del público por este tipo de formatos híbridos entre arte, tecnología y experiencia inmersiva.