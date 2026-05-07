Bombas Gens propone un "recorrido secreto" por su patrimonio para el Día Internacional de los Museos

Foto aérea - ALFONSO CALZA

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals se suma al Día Internacional de los Museos con una propuesta que plantea una visita activa a su entorno patrimonial. Asú, los días 16, 17 y 18 de mayo, el centro invita al público a participar en 'El mapa secreto de Bombas Gens', una actividad gratuita dirigida al público general y con especial enfoque familiar que propone descubrir de forma autónoma y participativa el patrimonio histórico y arquitectónico del conjunto.

Durante los tres días, los visitantes podrán acceder libremente a los espacios patrimoniales y recorrerlos a través de un itinerario autoguiado, apoyado en un nuevo plano específico y contenidos accesibles mediante una guía QR.

La experiencia plantea un recorrido dinámico, ágil y comprensible por sus enclaves singulares como el refugio de la Guerra Civil, la antigua fábrica de bombas hidráulicas o la bodega del siglo XV, combinando historia, divulgación y juego en un formato que invita a explorar el espacio como en una auténtica expedición, detalla el espacio cultural en un comunicado.

El recorrido finaliza con un reto que permitirá a los participantes poner a prueba sus conocimientos y optar a distintos premios, reforzando el carácter lúdico y educativo de la propuesta. Además, el jardín mediterráneo de Bombas Gens se abrirá también como espacio de descanso durante la visita, con opción de consumición.

'El mapa secreto de Bombas Gens' permite adentrarse en la historia de este entorno patrimonial singular, considerado una de las joyas del modernismo valenciano. El edificio fue construido en 1930 como fábrica de bombas hidráulicas impulsada por Carlos Gens y Rafael Dalli, y diseñada por el arquitecto Cayetano Borso di Carminati.

Tras décadas de actividad industrial, el cierre de la fábrica en 1991 dio paso a un periodo de abandono y deterioro, agravado por un incendio en 2014. Tres años después, la Fundació Per Amor a l'Art adquirió y rehabilitó el edificio de la mano del conocido arquitecto Ramón Esteve.

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA CREACIÓN

En 2024, y gracias a la alianza con Layers of Reality, nace Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, el primer centro estable en València dedicado a las nuevas tecnologías aplicadas a la creación y a las artes digitales inmersivas.

Este conjunto patrimonial único reúne en un mismo lugar distintas capas de historia: la bodega medieval del siglo XV, vinculada a la antigua alquería de Comeig; la fábrica industrial, con su icónica fachada art déco y los antiguos hornos de fundición; el refugio antiaéreo de la Guerra Civil, cargado de memoria; y el jardín modernista, que integra arte, naturaleza y arquitectura en torno a la instalación permanente de Cristina Iglesias.