Bomberos actúan en un accidente con tres vehículos implicados en la N-330 en Jalance (Valencia)

Bomberos actúan en un accidente con tres vehículos implicados en la N-330 en Jalance - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han actuado este domingo en un accidente de tráfico en la N-330 en Jalance en el que se han visto implicados tres vehículos.

El aviso se ha recibido sobre las 16.05 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones y mandos de los parques de bomberos voluntarios de Confrentes y Ayora, según ha informado el citado organismo.

El Consorcio ha detallado que no había personas atrapadas, pero sí heridos. Los bomberos han eliminado riesgos de los vehículos y de la carretera, y han dado apoyo a los medios sanitarios de la Generalitat.