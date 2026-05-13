Bomberos continúan trabajando en el incendio de la empresa de Vall d'Alba: activo pero perimetrado

Bomberos sofocan incendio en Vall d'Alba - CONSORCIO BOMBEROS

CASTELLÓ 13 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón continúan trabajando en el incendio declarado el martes a mediodía en una empresa de procesado de almendra de la localidad valenciana de Vall d'Alba, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Durante toda la noche, los efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón han estado trabajando en todo el perímetro de los 10.000 m2 de superficie afectada en el incendio.

El incendio se encuentra ya perimetrado y se ha logrado evitar el avance hacia el edificio de oficinas, que no han sido afectadas, han indicado las mismas fuentes.

La nave de procesado se encuentra totalmente colapsada, lo que impide el acceso al interior a los medios de extinción, por lo que el ataque se realiza desde el exterior, "una situación que complica y prolonga las tareas de extinción", han agregado.

Esta mañana siguen trabajando en la zona cinco dotaciones de bomberos, una unidad de mando y una unidad de jefatura del Consorcio.