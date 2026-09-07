Bomberos de la Diputación de Alicante y Canadá participan en un programa de intercambio profesional

Bomberos de la Diputación y Canadá participan en un programa de intercambio profesional - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante ha puesto en marcha "por primera vez" este año un programa de intercambio profesional. El proyecto, que la institución provincial ha calificado como "pionero en España", contempla la incorporación de un bombero canadiense al parque de Torrevieja, desde donde se ha marchado un cabo para unirse al Servicio de Extinción de Incendios de Edmonton (Canadá).

Ambos efectivos se han integrado ya en sus respectivos destinos, desarrollando las mismas funciones, intervenciones y actividades que realiza habitualmente el resto de la plantilla. Durante todo el periodo, que será de 12 meses, los interesados han intercambiado también sus domicilios.

De este modo, los bomberos tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la organización, los protocolos de actuación, los sistemas de formación y los recursos empleados en las distintas intervenciones, "favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias".

Además, los participantes en el programa trabajarán siempre "bajo la supervisión de un suboficial jefe y sin ejercer la autoridad" y al finalizar la experiencia deberán presentar una memoria técnica en la que incluirán propuestas de implantación de mejoras operativas, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El diputado responsable del área, Luis Rodríguez, ha asegurado que "el intercambio profesional con un servicio de emergencias de referencia internacional constituye una vía especialmente eficaz para incorporar nuevas metodologías operativas, mejorar procedimientos internos y contrastar modelos de organización".

"Todo ello nos permitirá identificar buenas prácticas que podremos adaptar e incorporar a la operativa diaria del Consorcio con el fin de reforzar nuestra capacidad de respuesta y mejorar la calidad del servicio que prestamos", ha sentenciado.