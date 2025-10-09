Bomberos extinguen dos incendios de vehículos en Quart y Llosa de Ranes (Valencia) durante la madrugada

Bomberos extinguen dos incendios de vehículos en Quart y Llosa de Ranes durante la madrugada - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han extinguido dos incendios de vehículos en las localidades de Quart de Poblet y en Llosa de Ranes durante la madrugada de este jueves.

En el caso de Quart, el fuego ha tenido lugar en la calle Riu Molinell y se ha visto afectado un camión de recogida de basura, que estaba estacionado en el exterior de una nave. Han acudido dotaciones de Torrent, Paterna y sargento y oficial de Torrent, según ha indicado el Consorcio en un comunicado.

El otro incendio se ha producido en la calle Garbí de Llosa de Ranes, y ha afectado a tres coches de una campa. Se han movilizado bomberos de Xàtiva para extinguir el fuego.