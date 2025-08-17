Bomberos extinguen un incendio de un camión que se ha extendido a unos cipreses en Quart de Poblet (Valencia) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Valencia han extinguido este domingo en la calle Acequia de Mislata, en Quart de Poblet, un incendio originado en la cabina tractora de un camión que se ha extendido a unos cipreses, según ha informado el citado organismo.

El aviso se ha recibido sobre las 9.16 horas y hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de Paterna y Torrent, y sargento de Paterna.

Los bomberos han trabajado en la extinción y han finalizado los trabajos hacia las 10.56 horas.