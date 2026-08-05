Bomberos extinguen un incendio en una planta de reciclaje en Villena - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han extinguido un incendio en una planta de reciclaje en una nave industrial ubicada en la CV-81, en Villena (Alicante), a unos 200 metros de la carretera.

El fuego ha sido declarado este miércoles tras recibir el aviso del suceso a las 11.09 horas. Los bomberos lo han controlado a las 11.38 y han logrado extinguirlo sobre las 12.10 horas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante en un comunicado.

El incendio se ha originado en un remolque con maquinaria y se ha propagado al resto de elementos almacenados fuera de la nave industrial, por lo que el incendio ha afectado a la campa exterior.

Según el Consorcio, no hay constancia de heridos por este siniestro, para el que se ha movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba nodriza pesada (BNP), dos bombas rurales pesadas (BRP), un sargento, un cabo y nueve bomberos del parque de Villena, además del retén itinerante del Vinalopó con un cabo y tres bomberos.