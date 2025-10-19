Los bomberos forestales denuncian la "mala praxis" de los consorcios provinciales por no querer movilizarles el 29O

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) ha denunciado la "mala praxis" y "temeraria" gestión de los consorcios provinciales de bomberos por no querer movilizarles el pasado 29 de octubre, día de la dana.

Así lo ha manifestado en un comunicado con motivo de las llamadas entre Emergencias y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante la barrancada.

Han señalado que la Generalitat "lleva al menos desde 1994 encomendando la movilización y operatividad de los bomberos forestales a los consorcios provinciales": "Esta encomienda que en un principio se planteó como provisional lleva camino de hacer 30 años, que son los mismos que los representantes del servicio de bomberos forestales llevamos quejándonos de excepcionalidad de la situación a causa de la mala praxis en la movilización por isocrones o directamente no movilización de los servicios existentes por intereses corporativistas".

En esta línea, han afirmado que esta situación ha sido denunciada "reiteradamente" a "todos los partidos políticos, a la ciudadanía e incluso al Sindic de Greuges" por ser una practica "ilegal" y "sobre todo inmoral" hacia la prestación de "un adecuado servicio público pensado para salvaguardar la salud, el bienestar de los valencianos y valencianas en situaciones de emergencia, además de comportar un derroche de dinero público inaceptable".

Asimismo, han criticado que los consorcios "cobran por esta gestión inadecuada, interesada y desleal con el ciudadano entre uno y un millón y medio de euros al año". "Después actúan como si solo ellos tuvieran las competencias en muchos servicios de emergencia, pese a estar muy claras las de cada servicio en la legislación pertinente", han subrayado.

Por este motivo, han denunciado que "la incorrecta praxis voluntaria de algunos caciques de los consorcios llega a poner en peligro vidas humanas en situaciones como la dana de 2024, asistencia a accidentados en montaña, en búsqueda de personas desaparecidas, nevadas e incendios forestales". "Lo exponemos claramente porque lo vivimos muchísimas veces", han sostenido.

"Reclamamos que de una por todas, el Consell y la Generalitat Valenciana asuman las competencias plenas del servicio autonómico de bomberos forestales. Dote al servicio de los medios necesarios para gestionar la operatividad, la movilización y afronte la mejora del servicio al ciudadano, que solo puede pasar por romper con el chantaje, presión de los cuatro gerifaltes de los consorcios provinciales que consideran los servicios públicos como empresas particulares", han recalcado.

Y han incidido: "Esta denuncia pública nada tiene que ver con el apoyo y admiración que, como servidores públicos en emergencias, tenemos de los compañeros bomberos que trabajan día a día a pie de cañón".