Bomberos intervienen en un accidente en Almansa tras salirse de la vía un vehículo

Bomberos intervienen en un accidente en Albacete luego de que un vehículo se saliera de la vía. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia han intervenido este sábado en un accidente en la A-35, a la altura del corredor de Almansa (Albacete), en el que un vehículo de transporte de coches se ha salido de la vía y ha volcado.

Tras recibir el aviso a las 10.08 horas, se han desplazado hasta el lugar dotaciones del Consorcio de Bomberos de Valencia y de sus homólogos en Alicante.

A pesar de que el accidente no se ha producido en la Comunitat, la participación de los cuerpos de rescate valencianos se enmarca en el protocolo de coordinación con las zonas limítrofes, según ha detallado el Consorcio de Valencia.

Finalmente, los bomberos solo han eliminado riesgos en el tránsito de la autovía debido a que no ha habido personas atrapadas en el vehículo volcado.