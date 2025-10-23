Los bomberos realizan más de 60 servicios en la Comunitat por el viento, la mayoría por caída de árboles e incendios

Archivo - Imagen de archivo de la Playa de la Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 23 Oct. (EUROPA PRESS) - -

Los bomberos habían realizado más de 60 servicios hacia las 16.15 horas en la Comunitat Valenciana como consecuencia del viento, la mayoría por caída de árboles e incendios de matorrales, según ha informado Emergencias 112CV en su cuenta de X.

Así, en la provincia de Castellón se han llevado a cabo cinco servicios para retirar árboles y una antena; en la provincia de Valencia se han realizado 14 servicios de retirada de árboles, ramas, saneamientos y siete incendios de matorrales.

Los bomberos de València capital han registrado unos 40 servicios de retirada de árboles, ramas y toldos.

Asimismo, en la provincia de Alicante los bomberos han realizado tres servicios de retirada de árboles, mientras que en la capital se ha registrado un servicio más de árboles.

Las mayores rachas de viento durante el día en Castellón, según la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), se han registrado en la localidad de Olocau del Rey -111 kilómetros/hora-, seguida de La Torre d'en Besora -con 105 km/h, Rossell -con 101 km/h, Benafigos y Xert -con 100 km/h-, Vilar de Canes -con 98 Km/h-, Catí -con 97 km/h- y Ares del Maestrat -con 93 km/h.

En la provincia de Valencia, Buñol ha registrado 101 km/h, La Font de la Figuera 95, Ayora 92, Titaguas 90, Cullera 87, Oliva 85, Fontanars 82 y Llíria 81; mientras que en la provincia de Alicante, en Confrides ha habido rachas de viento de 93 km/h, en Vall d'Ebo de 92, en Villena de 91, en Xixona de 90, en Alcoi de 85, en Pego de 81 y en La Torre de les Maçanes de 81.