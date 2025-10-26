Bomberos realizan tres rescates aéreos en Ontinyent, Casella d'Alzira y Simat de la Valldigna

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de rescate GERA con el helicóptero V-990 y médico del Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado este domingo tres rescates aéreos en Ontinyent, Casella d'Alzira y Simat de la Valldigna, según ha informado el propio organismo.

El primero de ellos ha tenido lugar sobre las 09.19 horas cuando los efectivos han atendido a un cazador de 71 años que se había herido en la cabeza al caerse en una zona montañosa. Después de recibir las primeras atenciones, ha sido evacuado con el helicóptero a una zona segura para transferencia a ambulancia.

Posteriormente, a las 10.40 horas, se ha atendido en la sierra Casella d'Alzira a un senderista de 53 años que se ha lesionado la pierna tras caerse. Pese a la meteorología adversa, los bomberos han localizado al hombre, que tenía "ligeros" signos de hipotermia. Finalmente, ha sido evacuado hasta la helisuperficie de Alzira para transferirlo a los medios sanitarios.

Alrededor de las 12.17 horas, los efectivos han actuado en la sierra de Simat de la Valldigna, donde un grupo de cuatro personas con un perro se habían desorientado. A pesar de la "mala" visibilidad, el equipo del Consorcio les ha localizado y evacuado hasta un lugar seguro, ya que no requerían atención médica.