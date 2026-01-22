Los bomberos realizan una veintena de intervenciones en la provincia de Alicante este jueves por el fuerte viento

Archivo - Imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han realizado en lo que va de jueves un total de 22 intervenciones relacionadas con los efectos del fuerte viento en diferentes municipios.

Las actuaciones se han centrado sobre elementos urbanos como vallas o carteles caídos a la vía pública y materiales sueltos en tejados y techos, árboles caídos o con riesgo de caer a la vía. Además, no hay constancia de que estos sucesos hayan dejado personas heridas, según el parte informativo de los bomberos difundido a las 17.43 horas.

Las intervenciones están repartidas por todas las comarcas y los municipios en los que ha habido más incidencias han sido Orihuela, con siete, y Elche, con seis. Los efectivos también han actuado en otras localidades como Benissa, Elda, Polop, Crevillent, Benejúzar, San Juan y El Campello.