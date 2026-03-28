Bomberos rescatan a un bebé durante las labores de extinción de un incendio en una casa contigua

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han actuado a la extinción de un incendio declarado en una vivienda de la localidad valenciana de Algemesí y han rescatado un bebé de la casa del lado. - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS DE VALENCIA

VALENCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han actuado a la extinción de un incendio declarado en una vivienda de la localidad valenciana de Algemesí y han rescatado un bebé de la casa del lado.

Los hechos han ocurrido en la tarde de este sábado en la avenida de Carlet de la población, donde se ha registrado a las 16.21 horas un incendio en un bajo, detalla el organismo.

Hasta el lugar han acudido dos dotaciones de bomberos y sargento de Alzira. Durante las tareas de extinción, han recibido la petición de ayuda de la vecina de la casa del lado, que alertaba de que había entrado humo en su casa y había un bebé en el interior.

Los bomberos han accedido a esta segunda vivienda, y lo han localizado y rescatado. Tanto la mujer como el pequeño han tenido que recibir atención sanitaria.